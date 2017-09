En Capital Federal se reunieron 21 gobernadores, preocupados frente al reclamo judicial realizado por la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien solicitó que se le restituyan fondos provenientes del Fondo del Conurbano Bonaerense.



Al término de la reunión, que calificó como “muy positiva”, Miguel Lifschitz, recordó que, si bien “las discusiones entre provincia y Nación sobre el tema de recursos es un tema histórico en la Argentina”, lo que ocurre ahora “es que la demanda que hace la provincia de Buenos Aires pone en crisis al sistema porque si se diera curso a esa demanda, pondríamos a todas la provincias en una situación de quebranto económico, en una situación de ingobernabilidad política, que sería realmente gravísimo para la Argentina, por lo cual hay que buscar otro camino”. “Me parece que el camino, como acordamos entre todos, es el camino del diálogo entre Nación y provincias y en el marco del Congreso Nacional”, indicó.

El gobernador santafesino, además, confirmó que de la reunión participaron 21 gobernadores, de todos los signos políticos y que “la posición fue unánime”. Según Lifschitz, la principal conclusión fue solicitar que este tema no sea resuelto por la Corte “hasta tanto no se escuche a las provincias y hasta tanto no haya un avance de acuerdo entre Nación, provincias y el Congreso Nacional, que es el ámbito donde deben resolverse estos temas”; y en segundo término, el mandatario informó que se manifestó “la total vocación de diálogo y búsqueda de consensos y acuerdos”.

Finalmente, Lisfchitz opinó que la reunión fue “una señal política inédita en la Argentina”, porque es la primera vez que “distintos gobernadores de distintos partidos políticos se ponen de acuerdo por un tema en común que nos afecta a todos”.