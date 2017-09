La Policía de Investigaciones (PDI) apresó al menor, identificado como Lautaro S., de 15 años. También fue detenidos un muchacho de 18 años, quien luego recuperó la libertad al acreditarse que no participó del abuso sexual.



Un joven fue detenido hoy acusado de participar de la agresión perpetrada por una patota contra un joven de 21 años, a quien violaron, golpearon y humillaron luego con la publicación en las redes sociales de un video de la vejación. También fue apresado otro chico, quien luego fue liberado al acreditarse que no participó del hecho.

En principio, Ramón A., de 18 años, y Lautaro S., de 15 años, fueron apresados por agentes de la brigada de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) a partir de sendas órdenes de allanamiento libradas por la fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales Carla Cerliani.

Fueron acusados de participar de la violación y humillación masiva en perjuicio de Gonzalo B, un joven de 21 años quien padece un retraso madurativo, bajo el pretexto de “dejar la banda a la que pertenecía”, según se desprendió de la investigación.

Sin embargo, el mayor fue puesto en libertad más tarde al comprobar a través de las imágenes y fotos comparativas que no participó en el hecho. A su vez, desde Fiscalía indicaron que esto fue posible gracias a la colaboración de la víctima.

El hecho, cuyas imágenes fueron viralizadas en la red social Facebook fue caratulado a prima faccie como “abuso sexual gravemente ultrajante”, delito que prevé una pena de entre 4 y 10 años aproximadamente.