El DT no imaginaba que el conflicto anímico del grupo era tan profundo.

Lo único que le falta a esta Selección es quedarse afuera del Mundial. Esa posibilidad, afectada por una pesada cadena de frustraciones, la transformó en un equipo de mandíbula tan frágil que hasta Lionel Messi tambalea ante el primer golpe. El bloqueo mental en las instancias decisivas se acentúa tanto que sorprende al propio entrenador.

Imaginaba Jorge Sampaoli que el componente psicológico era un duro rival para estos jugadores, pero necesitaba verificarlo. La comprobación después del empate con Venezuela lo hundió en la preocupación. Definitivamente. Es que superó todas sus estimaciones.

No suponía que el conflicto anímico era tan profundo. Lo que tranquiliza es que, tras ese primer diagnóstico, la intención del técnico es priorizar la personalidad por sobre el juego para definir quiénes se harán cargo de la bola de fuego que representará la última doble fecha de Eliminatorias de octubre, contra Perú de local (¿en qué estadio?) y ante Ecuador en la altura de Quito.

Al cabo, en esa cuenta regresiva, antes que entrenando en una cancha, se debe imaginar a la Selección en un diván.

Si bien hay aristas futbolísticas para resolver ya, Sampaoli advirtió que dirige a la Selección de los traumas. Que los efectos de las finales perdidas por una generación de futbolistas también impactan en los nuevos, en aquellos que recién se suman.

El virus del miedo al fracaso a todos acosa. Por eso después del gol venezolano, por citar apenas dos ejemplos de hombres que no estuvieron en aquellos planteles de los mazazos acumulados, a Pizarro se le hacía muy difícil pasársela a un compañero y Acosta olvidaba su instinto y retrocedía en lugar de desbordar y meter centros en un momento esperados por dos centrodelanteros…

Para tratar de gambetear la presión, Sampaoli hará prevalecer los matices relacionados con el carácter. Por el momento no decidió la incorporación de un psicólogo ni cambios en el modo de trabajar. En principio, tratará de no equivocarse en la elección de futbolistas. Necesita en cada uno cabeza fuerte y corazón caliente.

En este sentido, rescata un par de buenas noticias. Marcos Acuña, quien jamás se escondió y forzó el gol del empate con una aventura individual, ya se ganó un lugar y tendría que ocurrir algo muy raro para que no sea titular ante Perú. Entrará por el desgarrado Angel Di María, pero si Fideo se recupera el ex Racing podría ser lateral izquierdo en un 4-3-3 o interior zurdo en un 3-4-3. Otro que pasó el test del temperamento fue Federico Fazio.

Este Sampaoli en estado de emergencia máxima tratará de estar despojado de cualquier rasgo fundamentalista. Podría modificar el esquema táctico, por ejemplo. Que ya se piense en diversos dibujos, de acuerdo a lo que propone Perú, es todo un indicio. Eso sí, en cualquiera de esas variables, también alivia al DT el regreso de Gabriel Mercado, tal vez el hombre de mayores fortalezas anímicas. Además, espera a Eduardo Salvio para recorrer la banda derecha en lugar de Acosta y a Lucas Biglia para equilibrar el mediocampo.

¿Cómo hará Sampaoli para potenciar a Messi, para que no se diluya bajando hasta la mitad de la cancha o tirándose a la raya sin participar? Evaluará en profundidad a Paulo Dybala, el socio que imaginaba y no aparece. De hecho, el casildense y su ayudante Sebastián Beccacece durmieron en Ezeiza y miraron otra vez no sólo el 1-1 con Venezuela, sino los partidos que jugaron en esta doble jornada los próximos rivales, Perú y Ecuador. Meditará y sacará conclusiones. Si son negativas, excluirá a La Joya. A lo mejor esa decisión se facilita con una variación en el dibujo. ¿Y si ubica a Messi en un 4-3-3 a la derecha, como Gerardo Martino? Todo es posible, todo está por verse.

En el vestuario del Monumental, tras el empate, Sampaoli no sólo escuchó la propuesta de Claudio Tapia para intentar que el cruce con Perú se desarrolle en la Bombonera y le dio luz verde para que avance en un tema que al casildense no lo desvela. También el DT tuvo una charla breve con Messi. Lo positivo es que el vínculo entre ambos parece intacto.

A dos semanas de dar la lista y a un mes de salir a la cancha contra Perú, no se insinúa un cambio de “9”: habría otra oportunidad para Mauro Icardi, más allá de las chances desperdiciadas y de un estatismo llamativo en especial en el segundo tiempo, cuando la pelota no le llegaba e igual seguía clavado en el área.

Como todos los argentinos, Sampaoli mira la tabla con inquietud absoluta. Sólo un detalle en ese sentido lo consuela: nunca imaginaba que sumando apenas dos puntos en esta doble fecha aún Argentina estaría en zona de Repechaje y dependiendo de Argentina. Es el único consuelo.

En este contexto, seguro sabe Sampaoli que en nada podrá equivocarse. Deberá serenarse para no fallar porque no puede haber otra decisión como la de Acuña por la derecha contra Uruguay. O como los cambios ante Venezuela: sacó a Dybala para poner a otro “9” (Benedetto), pero al rato puso alguien (Pastore) en el rol de La Joya para sacar a un goleador (Icardi). Contradictorio, sin dudas.

Es la Selección muda que hace casi un año eligió con todo derecho no hablar con la prensa, pero que tampoco hace nada para acercarse a la gente y generar una complicidad. Es la Selección de los traumas , ahora a un paso de lo único que le falta: quedarse afuera de un Mundial.