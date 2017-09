La actriz y cantante realizó una conmovedora interpretación del tema My heart will go on, de Céline Dion.



Laura Esquivel, la ex protagonista de Patito Feo fue la figura invitada por la pareja de Jey Mammon y Laura Oliva para bailar el cuarteto de tres en la noche del jueves en el “Bailando”.

Una vez terminada la excelente coreografía que logró un alto puntaje, la actriz, cantante y bailarina hizo emocionar a todos en ShowMatch con una conmovedora interpretación del tema My heart will go on, de Céline Dion. Carolina Pampita Ardohain no pudo contener sus lágrimas, al punto de quebrar en llanto.

Esquivel volvió a mostrar su talento y le dedicó unas emotivas palabras a Marcelo Tinelli, conductor del ciclo, que también terminó emocionado. Además recibió cálidas palabras de la actriz que le agradeció por haberle dado la oportunidad de estar en el medio.

Recordemos que este viernes 8 de septiembre es una fecha especial para la jurado del Bailando 2017, ya que se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Blanca, su hija.