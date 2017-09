A través del Ministerio de Educación y la Subsecretaria de Políticas de Diversidad Sexual, 124 personas trans de la provincia de Santa fe, accedieron a las Becas Educativas que otorga el gobierno para finalizar sus estudios. Con políticas y un protocolo de identidad de género inédito a nivel nacional, las/los personas trans vuelven a estudiar.



A los 14 años, Emilse Gorosito decidió vestirse de mujer, su identidad autopercibida, y nunca más volvió a ser alguien que no era. Fue difícil en esos momentos llevar adelante esa valiente decisión en una localidad como Gálvez, donde todavía no se hablaba de diversidad sexual, y ella ya se sentía mujer. “La decisión fue difícil para mí, para mis viejos, y para el pueblo ni te digo. Ir a la escuela vestida de mujer fue tan fuerte que nadie se la bancó, el bullying o acoso escolar del que hablamos ahora, en ese momento fue muy intenso y tuve que dejar la escuela”, recuerda.

A pesar de ese primer momento, no bajó los brazos y buscó seguir estudiando: “Unos años después me anoté en un Escuela de Enseñanza Media Para Adultos (EEMPA) pero se negaron a anotarme con mi identidad, ya que para ellos yo todavía era varón”.

Con la implementación del protocolo de identidad de género, que establece los procedimientos de reconocimiento del derecho a la identidad del colectivo trans en los ámbitos escolares, a Emilse se le abrió la oportunidad que tanto había buscado y no dudó un instante: regresó a la escuela Mariano Moreno de Gálvez y se inscribió orgullosa. Y no estaría sola. Con 28 años, Emilse es una de las 4 chicas trans que cursan en el mismo año, en la misma escuela y la misma aula.

En cambio, Ayelén Beker no transitó ningún dispositivo escolar desde que dejó la primaria en la escuela Escuela N° 6389, Federico de la Barra. Para ella el hostigamiento que sufrió por parte de sus compañeras, compañeros y adultos fue tan fuerte que por muchos años se dio por vencida y sin ganas de volver a pasar por esos lugares que le habían hecho tanto mal. Un día, una amiga le comentó lo de las becas y la posibilidad cierta de volver a estudiar y con un estímulo económico mediante. “Estoy en primer año, curso todos los días de lunes a viernes y quiero terminar la secundaria porque quiero seguir estudiando enfermería”, detalla Ayelén. “Yo odiaba ir a la escuela porque mi paso por ahí fue muy traumático, en cambio ahora que tengo 27 años, los directores, maestros y mis propios compañeros me apoyan y me aceptan tal cual soy”, dice con voz pausada. “Pero la que más me apoya – sigue – incluso en los días donde llego cansada y sin ganar de ir, es mi mamá; ella es el estimulo diario que tengo”, cuenta orgullosa. Actualmente Ayelen Beker cursa sus estudios en la Escuela Primaria Nocturna José Ingenieros de la ciudad de Rosario.

Los casos como los de Emilse y Ayelén se repiten a lo largo y ancho de la provincia. Actualmente son 124 las personas trans que actualmente cursan a través de becas y programas del Gobierno de Santa Fe sus estudios primarios o secundarios en 25 localidades santafesinas. Esta herramienta que ofrece el Gobierno de Santa Fe permite a acceder a reconocimiento de derechos, becas, estímulos, capacitación y aprendizaje.

“Hace muchos años tenemos Educación Sexual Integral en las escuelas, una temática que trabajamos con los chicos, los centros de estudiantes, y en espacios propios. La educación tiene que ver mucho en todo esto, es un lugar central para trabajar los cambios culturales: el proceso que se desarrolla en las escuelas, lo que transmiten los docentes y los chicos que son más abiertos que los adultos”, sostuvo la ministra de Educación, Claudia Balagué.

Balagué valoró particularmente la articulación con la Subsecretaría de Diversidad Sexual con miras a seguir logrando sinergias dentro del Estado en cuanto a políticas públicas en materia de integración del colectivo trans y también destacó como ejemplo de las políticas públicas inclusivas del Ministerio de Educación, la posibilidad del cambio en los títulos de las personas trans para que figuren con su identidad autopercibida, a través de un protocolo inédito a nivel nacional.

Por su parte, Esteban Paulón, subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual, destacó que “el programa de becas educativas es una de las políticas de las cuales estamos más orgullosos y orgullosas. La posibilidad que más de 100 personas trans de toda la provincia hayan vuelto a las escuelas, abre la puerta para una inclusión real que empezará en la educación, pero sin dudas se extenderá al trabajo, la vivienda, la salud y el ejercicio de todos los derechos”, afirma. Esta como otra medidas que tienden a recuperar derechos, es una decisión política de este gobierno, que nos indica que vamos por el buen camino”, sostuvo.

Según datos oficiales del Registro Civil de la provincia, son actualmente 676 las personas trans que accedieron al reconocimiento de identidad en todo Santa Fe.

Programa de Inclusión Trans

El Programa Integral de Inclusión Trans (creado por Decreto 2332/16) busca articular diversos recursos áreas del Estado provincial para lograr la inclusión plena de travestis, transexuales, transgéneros y personas intersex. Es implementado por la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual provincial y cuenta con el acompañamiento del Sistema de Naciones Unidas en Argentina y la Federación Argentina LGBT.

Consta de diversos componentes entre los que se destacan:

Vuelvo a estudiar: becas educativas de incentivo económico para que mujeres y varones trans que han abandonado sus estudios producto de la discriminación, puedan retomarlos. También se implementa un protocólo inédito (aprobado en 2013) para el reconocimiento de la identidad de género en los espacios educativos.

Salud Integral trans: Junto al Ministerio de Salud y el IAPOS se articula el acceso a la salud en materia de terapias hormonales e intervenciones quirúrgicas. En la actualidad la provincia cuenta con servicios de terapia hormonal en las cinco regiones, a los cuales acceden más de 600 personas trans. Asimismo hay tres equipos quirùrgicos que realizan todas las prácticas contempladas por la ley. Estos servicios son únicos en Argentina.

Acceso al trabajo: a través de diversos programas como Nueva Oportunidad y Nexo Empleo se realizan capacitaciones que alcanzan a más de 150 personas trans en diversas localidades de Santa Fe. Dichas capacitaciones están orientadas a la inserción laboral del colectivo trans. En breve se lanzará el Registro Único Provincial de acceso al empleo para personas Trans.

Simplificación de trámites: junto a la Dirección de Registro Civil y diversas áreas se trabaja para simplificar el acceso al cambio registral para personas trans en todo Santa Fe, así como los trámites derivados del mismo (bancarios, patrimoniales, impositivos, carnet de conducir, etc.).