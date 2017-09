Mirtha Legrand criticó al Gobierno por el caso Santiago Maldonado. La conductora contó que recibió el llamado de la ministra Patricia Bullrich a pedido del Presidente. Y pidió por el artesano: “Lo que más me preocupa, como a todos los argentinos, es que no aparezca”.



Las declaraciones de Mirtha Legrand contra el gobierno de Mauricio Macri (58) por la desaparición de Santiago Maldonado tuvieron tanta repercusión que, según contó la diva, recibió un llamado telefónico por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (61). Y según explicó la diva, fue “por pedido del Presidente”.

“(Bullrich) me dijo que me iba a mandar unos videos para que yo viera toda la obra que había hecho como ministra. Eso lo vi en los diarios. Lo que más me preocupa, como a todos los argentinos, es que no aparezca (Maldonado)”, dijo Mirtha, quien aseguró que no se quedó conforme con la explicación que le dio Bullrich.

“No se puede creer que en democracia desaparezca alguien. Cualquiera de nosotros puede desaparecer. Hace un mes que no se lo encuentra. Creo que estuvo mal hecha la investigación. Fue deficiente”, agregó la conductora sobre el joven artesano desaparecido en Chubut.

“Así están las cosas… No sabemos si está vivo, si está muerto. Me pongo en el lugar de la mamá, de sus familiares… Yo no soy política, no busco votos ni nada. Soy una ciudadana que paga sus impuestos. Y pago muchísimo. Y puedo expresarme libremente”, advirtió Mirtha.