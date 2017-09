A pesar de las adversas condiciones meteorológicas, se realizó esta mañana la apertura del 11° Encuentro Nacional de Naciones y Pueblos Originarios que se realiza en Rosario.



“La situación de los pueblos originarios es compleja. Tenemos más de 600 conflictos por las tierras en diferentes puntos del país en los cuales estamos peleando y trabajando, siempre buscando la unidad no sólo de los pueblos originarios sino también junto al pueblo argentino que tiene las mismas necesidades y sufre las políticos de los diferentes gobiernos”.

Así opinó ante una consulta de La Capital Margarita Peñalillo, de la comunidad Mapuche y coordinadora nacional de Pueblos Originarios en Lucha, en el Monumento a la Bandera, sitio en el que se realizó el acto de apertura del 11ª Encuentro Nacional de Naciones y Pueblos Originarios que se desarrollará entre hoy y mañana en esta ciudad.

Delegaciones de Chaco, Jujuy, Salta, río Negro, Neuquén y Chubut llegaron a Rosario en las últimas horas. El acto de apertura estaba demorado debido a las inclemencias del tiempo, pero una vez que el encuentro quede inaugurado, los participantes se trasladarán a la escuela de Juan José Paso y Travesía, donde se realizarán durante toda la tarde talleres y debates sobre la problemática que enfrentan las comunidades originarias de cara a la actualidad.

Las deliberaciones seguirán mañana y a la tarde se difundirá un documento donde se expresarán las conclusiones y los reclamos

“Los reclamos y los problemas siguen siendo los mismos. Estamos presentes en las calles para pedir por nuestras tierras, vivienda, educación y salud. Los gobiernos no dan respuesta. La respuesta es cagarte a palos”, expresó Eusebio López, integrante de la comunidad Qom en Rosario.

Por su parte, Peñalillo, como representante de la comunidad mapuche no pudo dejar de lado el reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, el joven que desapareció en medio de un operativo de represión de Gendarmería Nacional hacia una protesta mapuche en Chubut.

“Pedimos la aparición con vida de Maldonado y expresamos nuestra profunda solidaridad con la comunidad de Cushamen que sufrió la represión por parte de Gendarmería. Nos solidarizamos con los pueblos en lucha y vamos a seguir apoyando toda la lucha y ser solidarios con los hermanos que sean reprimidos o desaparecidos”, agregó Peñalillo.

En cuanto a la problemática general de los pueblos originarios, Margarita remarcó que la lucha principal es para que el gobierno cumpla con la ley nacional 26.160 de relevamiento de tierras. “Pedimos que se sigan haciendo los relevamientos de las comunidades, tal como lo pide esa ley. Hasta el momento se hizo sólo un seis por ciento y en ninguno de los casos se entregaron ni las carpetas ni los títulos de esas tierras a cada pueblo”, expresó.

Peñalillo fue muy crítica del gobierno de Mauricio Macri. “Es tremenda la política que tiene el gobierno tienen hacia los pueblos originarios. Vienen por las últimas tierras que tiene el país, donde están todos los recursos naturales como el agua y el petróleo, pero vamos a defender lo poco que queda”, añadió.