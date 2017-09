Rafael Nadal fue una trituradora a partir del segundo set y Juan Martín del Potro no pudo mantener la intensidad de su primer set, que se llevó por 6 a 4. Después de la derrota, el tandilense admitió que debe mejorar su revés si quiere ganarles a los mejores y a su vez dijo que se reencontró con la motivación para mejorar su mejor tenis.

“Estoy enojado por perder una chance así”, expresó Del Potro luego del partido, en la conferencia de prensa, y describió algunas de las razones de su derrota. La gran zurda de Nadal disparada a su revés, cree, ha sido uno de los motivos del triunfo del español. “Es la primera vez que me domina así pero es la primera vez que me juega sin estar bien yo de mi revés”, detalló. Rescató que haya recuperado su golpe pero piensa que aún debe afinarlo: “Me siento mejor con mi revés pero no es lo suficientemente bueno para ganar un título así. Contra Rafa tenés que meter winners de los dos lados”, añadió.

A su vez, Del Potro bajó su eficacia con su servicio: “Tampoco tuve el saque que venía teniendo todo el torneo pero también fue mérito de él. Al principio me devolvía un poco más adelante y después se fue un poco más atrás y prácticamente no podía hacer aces. Son pocos tipos que tienen esa capacidad de leer el juego, de poder cambiar y que te lo den vuelta”, elogió el tandilense.

Por último, el campeón del US Open 2009 rescató que el torneo le haya devuelto las ganas de volver a competir: “Me pude motivar de nuevo y me recargué de energías. Y eso era lo que traté de buscar en este torneo más allá del resultado. Cuando ya el año me pintaba terminarlo de una manera ahora me da mucha ilusión y expectativa para terminarlo mucho mejor”.