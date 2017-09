Los empates de la Selección ante Uruguay (0-0) y Venezuela (1-1) despertaron múltiples críticas. La mayoría fueron al equipo. SIn embargo, Fernando Signorini, preparador físico cuando Diego Maradona era técnico de Argentina, optó por darle duro a la organización del fútbol argentino e incluso dijo: “No me preocupa la posibilidad de quedar fuera del Mundial. Sinceramente me alegra. Hace tiempo quiero que Argentina quede afuera de toda las competencias que disputa: es la única forma de que de una vez por todas se termine con este grado vergonzoso e hiriente de desorganización y de corrupción. Hay que cortar por lo sano”.

“El resultado es lo que menos importa, lo que importa es el fútbol argentino, volver a las bases, a las fuentes y apostar por quienes tienen los valores que el fútbol tiene que tener”, agregó.

En charla con Radio Güemes, profundizó: “El fútbol argentino se ha transformado de un hecho cultural que permitía la educación del joven a través del deporte a esta locura, en la que se tiran cosas desde las tribunas, en la que hay connivencia con las barras bravas, los dirigentes que tienen sus empresas que funcionan de forma brillante y los clubes están como están”.

“Es mentira que esta dirigencia quiera hacer las cosas bien. Las estructuras no se cambian, los organismos que debieran intervenir no intervienen, los que estaban con Grondona se fueron por la puerta de atrás y no dieron explicaciones. Los nombres cambian pero la filosofía es siempre la misma”, apuntó contra la dirigencia.