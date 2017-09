La diva explicó que no toleraría que la condicionen y dijo que le preguntaría “si ignoraba todo lo que ocurría”

En La Noche de Mirtha, la conductora Mirtha Legrand confesó que no entrevistaría a Cristina Kirchner porque no toleraría que la condicionen a la hora de preguntar. “Sería condenar mis ideas”, justificó y destacó, también, la habilidad de la ex presidenta para responder.

En medio del debate, la conductora se dirigió al periodista Eduardo Feinmann para consultarle cómo se comportaría en la entrevista: “No soportaría que me digan qué preguntar (…) Sería incisivo, creo que la clave está en la re-pregunta”, respondió Feinmann. “¿Qué le hubieras preguntado?”, disparó Mirtha. “¿Por qué saqueó el país? ¿Por qué mintió tanto?”, contestó el periodista.

Ante esto Mirtha interrumpió y dijo que ella le consultaría, en relación a la corrupción, “si ignoraba todo lo que ocurría, cómo se enriqueció…”. Y Margarita Stolbizer acotó: “Que tenía conocimientos, no le quepa duda…”, y señaló que ella le preguntaría “si está arrepentida”. “Robo para la reina es esto”, describió.

Eduardo Feinmann agregó: “Creo que lo que no soporta para nada es que ella [Cristina] sea sindicada como infame y traidora a la patria (…) El pacto con Irán es imperdonable”.