La cantante dijo tener problemas de salud en el festival de cine canadiense, en el que presentó su nuevo documental “Five Foot Two”.



“Me voy a tomar un tiempo de descanso”, anunció Lady Gaga (31) en la presentación del documental biográfico Gaga: Five Foot Two de Netflix que se llevó a cabo en el Festival de Cine de Toronto (TIFF).

La cantante no especificó cuánto tiempo durará esta pausa en su carrera musical. “Esto no quiere decir que deje de crear. Tengo algunas cosas bajo la manga, pero no es hoy el momento de revelarlas”, agregó la artista estadounidense en la conferencia de prensa.

El documental de Chris Moukarbel, que se estrenará el próximo 22 de septiembre, es un retrato íntimo de un año de la vida de Lady Gaga: muestra cómo es la mujer detrás de la artista, sus relaciones personales e incluso los problemas de salud que padece.

Además, se emocionó hasta las lágrimas cuando le preguntaron sobre el dolor crónico que sufre desde hace un tiempo. “Fue duro. Pero liberador a la vez”, explicó muy conmovida. “La principal razón para incluir esto (en el documental) fue que una gran parte de mí cree que el dolor es un micrófono. Mi dolor no me hace nada bien salvo que lo transforme”, señaló.

“Espero que la gente que lo vea y también lucha contra el dolor crónico pueda ver que lucho contra las mismas cosas que ellos, pero lo trabajo y eso es algo que se puede hacer”, afirmó. Luego, agregó: “No es algo que tenga que esconder porque me haga ver débil, es parte de mí”.

Esta no es la primera vez que la popular artista habló sobre sus problemas de salud. En diversas oportunidades, se refirió al padecimiento por las enfermedades crónicas y su lucha contra la depresión y los trastornos alimenticios.