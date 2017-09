“No vamos a avalar ningún caso de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad”, sostuvo el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías. También se manifestó sobre las investigaciones por supuestos manejos irregulares de dinero en la designación de horas Ospe.

En virtud de la cantidad de policías detenidos y otros investigados por casos de corrupción, el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, ratificó que Maximiliano Pullaro continuará al frente de la cartera de Seguridad.

Cabe mencionar que además de la detención del director de Asuntos Internos, Aníbal Candia, en el marco del caso de la desaparición y la muerte de Franco Casco, se suman jefes policiales investigados en la Seccional 2º de nuestra ciudad por la venta de un auto que había sido secuestrado en un operativo y el llamado por parte de la Justicia para que unos 200 policías declaren en torno al pago de horas extras conocido como Orden de Servicio Policial Extraordinario (Ospe). “Algunas de estas investigaciones, fundamentalmente la que tiene que ver con los servicios adicionales fueron impulsadas por el mismo Ministerio de Seguridad. Nos interesa el rápido esclarecimiento de estas causas, la determinación de responsabilidades y la sanción que le corresponda”, planteó esta mañana Farías en contacto con LT10.

Al mismo tiempo, adujo que resulta preocupante “la generalización una idea o una situación que involucra a muchos agentes porque corremos el riesgo de tener estigmatización negativa sobre la fuerza policial. Lo que se está haciendo –aclaró– es tratar de desentrañar aquellos agentes que no han actuado bien, que están involucrados en causas penales y judiciales para poder separarlos de la fuerza”. Para el ministro resulta relevante “diferenciarlos de la gran mayoría de los agentes que cumplen su trabajo normalmente. Pedimos a la Justicia que las detenciones se justifiquen de acuerdo a las causas que se están investigando”.

En concreto, sobre las horas extras el titular del Gobierno y Reforma del Estado precisó que una investigación interna determinó “diferencias en la forma en que se administran estos ingresos por el pago de horas de servicio de policía adicional y allí se comienza una investigación interna que luego es llevada a la justicia, va avanzando y es lo que hace que hoy se investigue una gran cantidad de agentes. Hay que dejar en claro –añadió– que no todos los agentes que están siendo llamados a declarar sean responsables o vayan a terminar con una condena”.

Consultado sobre la cantidad de policías detenidos hasta la fecha, el ministro fue contundente: “No queremos interferir en la Justicia. Nos interesa que estos casos se esclarezcan lo antes posible y se determinen responsabilidades y se apliquen las sanciones y penalidades que correspondan. Lo que queremos es, justamente, avanzar con una policía mejor y para eso hay que correr de la fuerza a los agentes que cometen este tipo de hechos”. No obstante, observó que “a veces en una detención masiva hay que meritar adecuadamente, sobre todo cuando hay una causa que se está tramitando cuando las detenciones tienen que ver con un carácter de medida cautelar, hay que analizar si es necesario que todas esas personas permanezcan detenidas porque el efecto no querido es la sensación de una policía masivamente involucrada en estos hechos”, esgrimió.

Ante la falta de declaraciones por parte de los funcionarios del Ministerio de Seguridad durante los últimos días con relación a los hechos ya mencionados, Farías consideró que “al no ser un hecho aislado, sino que hay varias causas, me parece que es importante una respuesta de todo el gobierno y no sólo del área específica –recalcó–. Es bueno tomar un poco de distancia y ver todo el panorama, pero no hay una decisión de que no se hable desde un área o de la otra. Sino al contrario, de poder emitir opiniones desde el área más política del gobierno”.

Con relación a la detención del titular de Asuntos Internos, el ministro expresó: “Son causas importantes, más allá del número y nos interesa que se avance. Porque la determinación de responsabilidades nos podría llevar a entender a que lo que se actuó en ese período hay que mirarlo y revisarlo”. A su vez, apuntó que es su intención “darle a todos los involucrados todo el derecho de defensa que tienen y de argumentar a su favor”.

Finalmente, Farías manifestó que el gobierno provincial “ratifica absolutamente” a Maximiliano Pullaro como ministro de Seguridad. “No hay ninguna cuestión sobre el ministro y tampoco hay un cambio en la estructura policial tampoco”, aseveró. Y consignó: “Vamos a ratificar el camino emprendido y sobre eso no hay vueltas atrás. No vamos a avalar ningún acto de corrupción dentro de la fuerza policial ni dentro del gobierno”.