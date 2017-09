Mientras los rumores de separación con el futbolista son cada vez más fuertes, opinó a través de las redes sociales sobre la polémica fiestita bisexual.

Aunque todavía no confirmó su separación de modo oficial, Karina “La Princesita” interpeló con dureza al “Kun” Agüero, después de que trascendiera que el delantero habría participado de una fiesta bisexual con modelos y un dentista durante los días que estuvo en el país por su convocatoria a la Selección.

Ángel de Brito compartió un mensaje de Twitter que resulta revelador en cuanto a las chicas invitadas a la polémica “partuza”. “Acá se confirma que la fiesta d la selección q hicieron si fue real! El kun las empezó a segur en IG.Y Karina?”, se preguntan en el mensaje, acompañado por una captura de pantalla que señala a las seguidas por el delantero de la Selección, que se separó recientemente de La Princesita.

La cantante, que el viernes confesó también por las redes sociales haber estado bajoneada, aprovechó un divertido mensaje que le mandó una de sus seguidoras en Twitter invitándola a celebrar su despedida de soltera.”Hola Kari, estamos con mi hermana por salir de paseo. Es mi último viernes de soltera, ¿venís?”, le preguntó.

Y así, Karina aprovechó el centro y la clavó en el ángulo, algo que su ex no logró en ninguno de los dos partidos de la Selección, dado que se quedó siempre en el banco de suplentes. “Si es controlada, tal vez. A mí la fiesta de soltero/a, descontrol total, no me va. Eso de las fiestitas no me va a mí”, disparó sin piedad.