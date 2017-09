Lo expresó Emilio Jatón. El senador y el ministro de la Producción, Luis Contigiani, se reunieron con integrantes del Centro Comercial de Santa Fe para analizar la situación del sector y dar a conocer las propuestas elaboradas por los centros de estudio del Frente Progresista.



Ayer, el ministro de la Producción Luis Contigiani y el senador Emilio Jatón se reunieron con integrantes del Centro Comercial de Santa Fe para dialogar sobre la realidad del sector y sobre cuáles son las líneas de trabajo que pueden desarrollarse para potenciar al rubro privado más importante de la capital provincial.

En el encuentro estuvieron el presidente del Centro Comercial Norberto Raselli, integrantes de la comisión directiva y comerciantes santafesinos; los concejales Leandro González, Leonardo Simoniello y Sergio Basile; y el secretario de Comercio Interior y Servicios de la provincia Juan Pablo Diab, entre otras autoridades.

“Yo conozco a la mayoría de ustedes, los he visto luchar siempre. Luis (Contigiani) hablaba de la continuidad y de acercarnos. Y si hay algo que a mí me pone en este lugar, en este momento, es que no encontraba ese acercamiento entre las políticas provinciales y las municipales. Siempre pienso por qué en esta ciudad no existen política públicas para ayudar a los comerciantes, para darles otras herramientas”, señaló Jatón a los comerciantes.

Y siguió: “Desde el Senado es muy difícil encontrar esas herramientas porque el debate pasa por otro lado. Entonces me doy cuenta de que no es el lugar en el que tengo que estar en este momento. Pero esto no es un proyecto personal es colectivo y los incluye y tiene en cuenta a ustedes. Tiene que ser trabajado con ustedes porque son los principales generadores de empleo en la ciudad. A ustedes hay que escucharlos. Creo que tiene que haber políticas públicas diseñadas junto a ustedes”.

En la oportunidad, el senador presentó las propuestas que los cinco centros de estudio del Frente Progresista -Encuentro para Santa Fe, el Foro Santafesino, el Centro de Estudios Municipales y Provinciales (CEMUPRO), el Instituto Transformar y el Centro de Formación, Investigación y Capacitación Política (CEFICAP)- desarrollaron para llevar al Concejo Municipal y resaltó que su compromiso es promover siempre el diálogo y la transparencia en las políticas públicas.

“Estamos en una ciudad con muchas desigualdades. Nosotros queremos cambiar eso, necesitamos que el poder de unos pocos se traslade a muchos”, subrayó Jatón.

Por su parte, Contigiani detalló las acciones que se vienen llevando adelante en la provincia y que benefician al sector. “Se tomó la vanguardia en la promoción del comercio a cielo abierto y en las líneas financieras para el comercio y hemos abordado el tema del mercado ilegal. En Santa Fe hay una política comercial en proceso. Hay una estrategia, un marco institucional. La estamos construyendo entre todos pero ya tiene resultados”, destacó.