Yanina Latorre (48) dedica todos sus esfuerzos a mantener unida a su familia después del escándalo que se desató tras conocerse los audios y mensajes que vinculan a su marido, Diego (47), con Natacha Jaitt (42). A pesar de demostrar fortaleza frente a las cámaras de televisión y también ante sus hijos para preservarlos de los medios, la panelista de Los Ángeles de la Mañana reveló que es muy “llorona” y contó cuál es el momento en el que más le cuesta contener las lágrimas.

“Soy llorona, lloro mucho cuando manejo. La soledad es terrible. En casa siempre hay gente, están los chicos y sus amigos”, contó la mujer de Diego Latorre en el programa Pampita Online. Y reveló que lo que más dolor le ha causado desde que estalló el escándalo no es la infidelidad, sino “los mensajes y los audios” que intercambió su pareja con Natacha Jaitt.

“Diego siempre me dijo que era verdad, pero yo nunca pensé que fuera a llegar a tanto, nunca me imaginé la obsesión, los ataques, todo. Estoy convencida de que no hay más cosas, vi todo lo que tenía que ver: hay una manera de que WhatsApp y Twitter te devuelva todo. Esto es parte de la vida, hay cosas mucho más duras y que no tienen solución. Nunca voy a hablar mal de Diego, es el papá de nuestros hijos. Voy a sacar adelante a mi familia, creo en la familia mientras haya amor. El amor todo lo puede y nadie es perfecto”, dijo Yanina, quien confesó encontrarse todavía en “shock” por todo lo sucedido.

Además, dijo que el Bailando la “salvó” porque le permite estar concentrada en otras cosas y confesó que sus hijos están al tanto de todo lo sucedido: “Es dolorosísimo hablar con mis hijos. Lola se fue de vacaciones y dijo ‘me voy cinco semanas por favor no se manden ninguna cagada’. Dieguito es varón, tiene 14 y es muy protector conmigo. Yo trato de que no vean tele pero saben todo, les llega todo y cuando preguntan les contesto con la verdad. Los papás no somos perfectos”.

A pesar de que no sabe qué sucederá en el futuro con su relación, tiene sexo con su marido: “Yo separo el amor del sexo, no tienen por qué ir juntos. Hay hombres que aman y cagan, son dos cosas separadas”. Y agregó: “A mí me gusta el sexo, no me gusta que me digan te amo, lo puedo separar. Soy romántica pero para otras cosas, no en la cama”.