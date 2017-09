La estrella pop reveló en una entrevista qué le gusta hacer con su nuevo novio, Santiago Mocorrea. “Me encanta todo. Me encanta…”.



Fresca, espontánea, sincera. Bancamos a Lali Espósito. Aparte actúa, baila y canta muy bien, ¿no?. Esta vez la estrella pop sorprendió con una entrevista sin filtros en las que aseguró que disfruta mucho de la comida y del sexo. “Morfar” y “coger”, si vamos a ser textuales.

“Soy una persona que disfruta y goza de los placeres. Total: me encanta morfar, me encanta coger, me encanta todo. Como me encanta lo placentero, cuando no me encuentro en ese lugar, me siento incómoda”, dijo Lali en una nota a la revista Viva en la que contó además cómo vive su flamante relación con Santiago Mocorrea.

Para la artista que su chico no esté vinculado a su ambiente laboral es un gran plus: “Mi novio se dedica a otra cosa, por suerte. Nunca había experimentado la situación de que en una misma charla pudiéramos dejar de hablar de mí para hablar del trabajo del otro. Eso es espectacular”.