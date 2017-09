Los Ministros de Gobierno, Seguridad y Justicia, Pablo Farías, Maximiliano Pullaro, y Ricardo Silberstein, respectivamente, atendieron a la prensa en conferencia para aclarar temas vinculados a las investigaciones que, recientemente, han puesto en el ojo de la tormenta a la policía provincial. El Ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, ratificado en las últimas horas por el Gobernador en su cargo tras algunas críticas, indicó que las investigaciones no se detendrán seguir “separando la paja del trigo”.



Pablo Farías fue el encargado de abrir la conferencia. “Hoy se han conocido acciones que tienen que ver con causas vinculadas a distintas irregularidades, manejo de horas OSPE del personal policial, como también algunas irregularidades en el manejo de fondos de lo que se denomina el D4 o departamento de Logística policial”, distinguió. Y destacó que “en ambas causas y en ambas circunstancias, se ha partido de información y de denuncias que han sido generadas desde el Ministerio de Seguridad y desde el mismo Gobierno”.

Además, el Ministro de Gobierno recordó que permanentemente, hay una Secretaría de Control que está monitoreando cada una de las acciones del personal policial, “sobre todo el manejo de los fondos y, en la medida que se detectan irregularidades, se llevan a la justicia”.

“Tenemos que dejar muy en claro que la provincia acompaña y avala el accionar de la justicia en estos casos”, ratificó.

A su turno, el Ministro de Seguridad recordó que la policía de la provincia de Santa Fe cuenta con más de 26 mil hombres y que “la inmensa mayoría son ciudadanos de bien que trabajan para garantizarle a todos los santafesinos la seguridad”. “Indudablemente –admitió-, hay algunas excepciones, cada una de estas excepciones las hemos trabajado dentro del Ministerio de Seguridad los últimos 21 meses con mucho esfuerzo, pero con mucha decisión”. “La decisión, claramente, es una decisión del Gobierno de la provincia de Santa Fe de no permitir, bajo ningún concepto, la corrupción institucional en ningún ámbito del Estado y, en particular, de la policía”, explicó Pullaro.

En relación a las irregularidades del Departamento de Logística, el titular de la cartera de Seguridad indicó que, al ser un hecho de corrupción institucional público – privado, “no era una decisión fácil de tomar, porque vinculaba directamente a la conducción, a la plana de la policía de la provincia de Santa Fe”.

En tanto, recordó que esto no hubiese sido posible con el viejo sistema de persecución penal de la provincia de Santa Fe. “Hoy quien lleva adelante y comienza la investigación es el Ministerio Público de la Acusación, con una reforma profunda que lleva adelante el Gobierno de la provincia de Santa Fe”, manifestó Pullaro. Y adelantó que las investigaciones continuarán: “Este gobierno no se va a detener, bajo ningún concepto y vamos a seguir avanzando porque queremos seguir jerarquizando a la policía de la provincia de Santa Fe y, para eso, tenemos que seguir separando la paja del trigo”.

Finalmente, el Ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, enumeró las reformas al sistema penal, haciendo hincapié en el proceso de selección de fiscales y sus excelentes resultados en la persecución del delito, tanto aquellos cometidos por gente de la fuerza de seguridad como también los cometidos por los ciudadanos comunes: “Se bajó los índices de homicidios, se bajaron los índices de robo y también se está llevando la persecución del delito cometido dentro de las fuerzas, que es solo una minoría dentro de los 23 mil hombres de las fuerzas”, indicó.