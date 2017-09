La actividad se inició con una conferencia a cargo del periodista y novelista Martín Caparrós.



El gobernador Miguel Lifschitz presentó este martes la conferencia inaugural de la XXIV Feria del Libro de la ciudad de Santa Fe, que estuvo a cargo del periodista y novelista argentino Martín Caparrós.

“Organizar una nueva edición de la Feria del Libro es rendir un homenaje y reconocer la importancia de la lectura, de los escritores, de los editores, de los libreros e ilustrados; de todos aquellos que forman parte de ese mundo maravilloso que sigue emocionando y conmoviendo”, resaltó el gobernador.

“Es un orgullo además poder contar, en esta oportunidad, con un intelectual cómo Martín Caparrós, que pertenece a esa estirpe de grandes periodistas y escritores, que hemos tenido tantos y tan prestigiosos en la Argentina, desde Sarmiento a Rodolfo Walsh; Y que además en este tiempo de grietas sea uno de los pocos intelectuales que ha podido escaparle. Tiene una mirada inteligente, objetiva, inquisidora y critica, que por lo tanto a todos los lectores que buscamos miradas que nos ayuden a entender las cosas que pasan podemos leerlo con confianza”.

Lifschitz​ felicitó a “todo el equipo del Ministerio de Innovación y Cultura por el esfuerzo que le han puesto a esta actividad, y a toda su tarea en los 19 departamentos del territorio provincial”.

“Siempre decimos con orgullo que Santa Fe fue la primera provincia que le dio rango del Ministerio a la Cultura; y esto tiene que ver no sólo con el armado institucional, sino con la prioridad que le hemos dado dentro de las políticas de Estado de la provincia, entendiendo que es una herramienta estratégica, para transformar la sociedad, construir una sociedad más inclusiva, democrática, moderna y más comprometida con los valores y derechos humanos”.

“En esta idea de fortalecer, profundizar y hacer de la cultura una de las políticas más importantes de la gestión, cómo no vamos acompañar esfuerzos cómo esta Feria del Libro o cómo tanto otros que se desarrollan en las grandes ciudades de la provincia y en los pequeños pueblos del interior con la idea de integración territorial, que también ha sido un sello de la gestión en estos años”, concluyó Lifschitz.

Caparrós, antes de la lectura de un texto de su autoría, recordó “ese día, hace como 14 años, en que llegué a Santa Fe, para empezar un libro que se llama “El interior”, que fue un intento de mirar la Argentina, de recorrer esa Argentina que para un porteño es un poco extraña. Muchos kilómetros, miles de kilómetros recorridos, pero empezaron ese domingo a la tarde, aquí en Santa Fe”.

“Después he vuelto otras veces, pero cuando pasaba, justamente, delante de este edificio –refiriéndose a la Estación Belgrano– fue muy fuerte la memoria de ese momento en que me lanzaba a mirar cómo podía contar mi Argentina”.

“También fue fuerte escuchar las presentaciones. De cada una de ellas saco dos palabras que me impresionaron lo del “ciudadano Caparrós” me gustó, me gustaría poder ser un ciudadano en ese sentido fuerte que la Revolución Francesa de 1789 le dio a esa palabra. Y de la presentación de Lifschitz, me gustó mucho que, con absoluta injusticia, me pusiera en una lista con el mejor escritor argentino, obviamente del siglo XIX, después tendría que competir con Borges, pero bueno, mi gran modelo cuando era chico, Domingo Faustino, y con las dos personas que más me enseñaron sobre periodismo, Rodolfo Walsh y Tomás Eloy Martínez, a quienes conocí y quise mucho”.

Feria del Libro

La Feria, que se podrá recorrer hasta el 17 de septiembre en la Estación Belgrano, cuenta este año con la participación de más de 30 stands de libreros, editoriales e instituciones locales, nacionales e internacionales, y una extensa programación que reúne a personalidades destacadas de las letras, la música y la ilustración. La entrada es libre y gratuita se podrá participar de charlas, talleres, espectáculos, presentaciones de libros y tres exposiciones temáticas.