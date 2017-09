Lo dijo Margarita Stolbizer sobre la propuesta de Cristina Kirchner. La candidata a senadora nacional por el frente 1País señaló que “no hay ninguna posibilidad de conversar con una persona que debería presentarse en la Justicia”.



La candidata a senadora nacional por el frente 1País en la provincia de Buenos Aires Margarita Stolbizer volvió a criticar la propuesta de la ex presidenta Cristina Fernández de reunir el voto opositor en las listas de Unidad Ciudadana (UC), al considerarla “un disparate propio de la soberbia con la que la señora se manejó siempre”.

La también diputada de GEN, en esa línea, insistió con que desde el massismo “no hay ninguna posibilidad ni siquiera de conversar con una persona que debería presentarse en la Justicia, rendir cuentas y declinar su propia candidatura, no pedirle a los demás que lo hagan”

La diputada definió en diálogo con radio Continental a la también postulante a senadora nacional por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires como “una persona que jamás escuchó a nadie”.

"Ahora, (la ex primera mandataria) tiene la pretensión de que la escuchen", finalizó.