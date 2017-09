Wu Jingui, el entrenador interino de Shanghai Shenhua que asumió en reemplazo de Poyet, decidió no considerar al Apache para el próximo partido. “No está preparado físicamente, no está en condiciones de jugar”, afirmó.

Los días de Carlos Tevez en China parecen ir de mal en peor. A la pobre actualidad de Shanghai Shenhua, con cambio de técnico incluido, y su bajo rendimiento futbolístico, se sumó ahora que Wu Jingui, el entrenador interino que reemplazó a Gustavo Poyet, decidió marginarlo por sobrepeso.

En sus primeras horas al frente del plantel, el DT comunicó que no considerará al Apache hasta que no recupere su forma física. “Se le informará de mis planes tácticos, pero no lo recogeré en este momento, no está preparado físicamente, no está en condiciones de jugar”, afirmó.

Y no se quedó ahí, sino que agregó: “Tevez tiene sobrepeso, al igual que Fredy Guarín. Tengo que asumir la responsabilidad del equipo y de los jugadores, si no puedes hacer todo lo posible para jugar, no tiene sentido elegirte”.

A falta de solo siete partidos para que Shanghai Shenhua cierre su participación en la Superliga China, el interinato de Wu Jingui parece que no va a ser fácil para Carlitos. “He entrenado a muchas estrellas grandes, y mis jugadores nunca son elegidos por la reputación”, concluyó el DT.