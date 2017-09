El plantel sabalero entrenó este miércoles en el estadio de cara al duelo del viernes ante el Pincha, donde no hizo fútbol, pero si determinó la baja de un jugador clave

Colón se prepara para afrontar su tercer compromiso en la Superliga cuando reciba el viernes, a las 21.05 y con arbitraje de Pedro Argañaráz (transmisión de LT10), a Estudiantes, que llega de perder como local contra Defensa y Justicia. En este sentido, el plantel entrenó este miércoles en el estadio Brigadier López a las órdenes de Eduardo Domínguez, pero para sorpresa de muchos, no dispuso del tradicional fútbol formal.

Este detalles no es menor, ya que no dio pistas del equipo que piensa para medirse contra el Pincha. Sí se tiene en cuenta que está a disposición Christian Bernardi y que Pablo Ledesma entrenó con normalidad. Entonces habrá que ver si el DT le devuelve la titularidad o si opta por otro tipo de movimientos. La baja sensible es la del uruguayo Diego Vera, quien no se recuperó se un cuadro gastrointestinal y es por ello que corren con chances de reemplazarlo Nicolás Leguizamón o Tomás Sandoval.

Es verdad que Viruta no venía con un alto rendimiento y hasta incluso un poco peleado con las opciones de gol, pero sin dudas que es un jugar muy importante en la estructura del plantel.

Son muchas las especulaciones que se pueden hacer en torno a los once titulares, con lo cual habrá que aguardar hasta este jueves o incluso al día del partido para tener más certezas.