La Corte Suprema propuso una audiencia de mediación para intentar arribar a un acuerdo, el cual no prosperó. Ante esto, el próximo 19 de septiembre se designará al juez que definirá la cuestión de fondo.



“Seis supermercados arbitrariamente tienen sus puertas cerradas contra tres monstruos que abren los domingos”, remarcó Verónica Solmi.

Archivo (Virginia Benedetto)

No hubo acuerdo en la audiencia de mediación entre el sindicato de Empleados de Comercio y las empresas supermercadistas para resolver “la cuestión de fondo” y, de esta manera, será la Corte Suprema provincial la que designará a un juez por sorteo. Este camarista en lo Civil y Comercial será el encargado en resolver la situación sobre la constitucionalidad de la ley de descanso dominical, sancionada en 2014.

Tras el breve cónclave de mediación propuesto por el máximo tribunal provincial, el secretario de finanzas de la Asociación Empleados de Comercio (AEC), Eduardo Aseguinolaza: “Fue un fracaso donde predominó el absoluto silencio”, indicó a La Capital.

En ese sentido, el representante del gremio mercantil sostuvo que la reunión duró “apenas minutos” en los que cada una de las partes, gremio y las empresas Coto y Carrefour, ratificaron su postura indeclinable. “No hubo discusión acerca de elementos jurídicos y sólo se limitó a saber si las partes queríamos conciliar”, señaló.

Cabe recordar que el presidente de la Corte, Daniel Erbetta, junto a los camaristas María Angélica Gastaldi y Eduardo Falistoco se pronunciaron a favor de la constitucionalidad de la norma, mientras que Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez y Mario Netri se pronunciaron en contra.

De esta manera, el tribunal de alzada designará el próximo 19 de septiembre, a través de un sorteo, a un juez para que resuelva los argumentos pertinentes respecto a la normativa vigente desde 2014 en todo el territorio provincial.