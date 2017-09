El abogado Patricio Lara, representante de los mercantiles rosarinos, explicó por qué no se acercaron posturas y, aunque manifestó el optimismo del sector, opinó que llevará tiempo resolver el conflicto.



“La Corte, al inicio de la audiencia pro conciliación, señaló que esta audiencia era para imaginar una solución, pero no para repetir argumentos jurídicos o legales; por lo tanto, no podíamos alegar sobre las bondades de la ley y sobre la no existencia de inconstitucionalidad y lo propio los representantes mercadistas, que ellos no podían reargumentar respecto de una supuesta inconstitucionalidad”, indicó el letrado, en diálogo con LT9.

Lara también informó que los empleados de comercio estuvieron representados no solamente la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario sino también las demás asociaciones de empleados de comercio de la provincia de Santa Fe, porque, según recordó, “la ley de descanso dominical 13441 rige, obviamente, en todo el territorio provincial, con la salvedad de las ordenanzas de aplicación que pueda dictar cada ciudad, o cada comuna”. “Estuvieron presentes también representantes de las empresas de supermercados que tienen casas en capital, Rosario y otros lugares de la provincia”, añadió.

“Bueno, no hubo conciliación, en tanto y en cuanto la posición de la Asociación de Empleados de Comercio es ratificar una ley dictada por la provincia de Santa Fe”, explicó el abogado. Por eso, advirtió que, siendo la Corte integrada por un número par de miembros, hay que integrarla con otro juez que cumpla las funciones de magistrado de Corte, mediante sorteo, entre los señores jueces del fuero de las Cámaras Civiles, Comerciales y Laborales de la provincia. “Para eso, hay una audiencia, que está ya notificada y programada para el 19 de la semana próxima, también en la sede capital, en la sala de Acuerdo de la Corte”, señaló.

Sin embargo, el representante de los mercantiles opinó que “en los días que quedan no va a poderse cumplir esa integración porque son pocos (días), son muchos los magistrados, los jueces de Cámara que van a integrar esa lista donde se va a sortear, y, después, muchos de ellos tienen causa de recusación porque han intervenido en pronunciamientos anteriores”. “Bueno, la confección de la lista, la notificación, repasar la lista y ver quiénes están en condiciones de excusación o recusación y cuando recién eso quede emprolijado se puede hacer el sorteo”, enumeró.

“El tiempo de una semana me parece breve, no es que el 19 vamos a tener una integración y el fallo sobre la alegada inconstitucionalidad de la ley de descanso dominical, recién vamos a tener el 19 la integración, si es que llegamos a esa fecha, con un séptimo miembro”, consideró, finalmente, y añadió que, después, a ese séptimo miembro le llevará “los tiempos mínimos para estudiar responsablemente todos estos temas”.

En tanto, los concejos municipales de Santa Fe y otras ciudades esperan la determinación de la corte para tomar las respectivas decisiones de adherir o no la polémica ley.