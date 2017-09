Freddy Villarreal se puso en la piel del cantante y consiguió un puntaje perfecto.



Los enfrentamientos dentro y fuera de la pista llegaron a la tribuna. Mientras el primer famoso salió a la pista, un multitudinario coro comenzó a entonar cánticos en su contra. Se trataba de Tyago Griffo , el hijo de Gladys “La Bomba Tucumana” , peleado mediáticamente con Micaela Viciconte. Su madre, que se encontraba también en el estudio intentó referirse al tema, pero su hijo le pidió que guardara silencio hasta que terminara su performance.

Reconciliaciones, besos y acusaciones

En esta oportunidad, el “Bombito” y Barby Silenzi convocaron a Coco Sily para que bailara junto a ellos al ritmo del cuarteto. Y para que quedara claro que aprendió rápido el juego mediático, antes de escuchar las devoluciones del jurado, el muchacho confirmó que está de novio, nuevamente, con la bailarina del staff Rocío Robles.

Barby SIlenzi también tuvo sus cinco minutos para hablar sobre su relación con El Polaco, que volvió a reconciliarse con Silvina Luna. Luego, “La Bomba” contó que le ocurrió “algo desagradable” con Brian Lanzelotta, que era el invitado de Freddy Villarreal . “Es súper violento” expresó la blonda cantante. “No entiendo el precio que tengo que pagar por haberte dicho que sí y estar acá”, expresó, y contó que el cantante y ex Gran Hermano habló mal de ella y de su hijo antes de que comenzara la emisión del programa.

A la hora de las devoluciones, Ángel De Brito (7) indicó que “a Coco no se le notaron los nervios” y que le gustó que “Barby fuera la protagonista”. Pampita Ardohain (7) indicó que “Thyago va progresando, aunque no llega a mostrar lo que todos están esperando”. Moria Casán, en tanto, aseguró que los chicos ahora no besan bien, y entonces Tinelli aprovechó para pedirle que muestre cómo se debe besar con Coco como partenaire. La ex vedette aceptó la propuesta y luego de convidarle al actor una pastilla para el buen aliento, le comió la boca al “macho argentino”.

Luego, sí, Moria, dueña durante esta ronda del voto secreto, dio su devolución. “Estuvo divertido, recorrieron el escenario, nos brindaron show y alegría”. Marcelo Polino (6), finalmente, indicó que le “gustó mucho” la propuesta. Con los 20 puntos obtenidos, el trío quedó lejos de la zona de riesgo.

La Mona Jiménez, el rey del cuarteto

Después llegó el turno de Freddy Villarreal personificando a Carlos “La Mona” Jiménez. El imitador improvisó un cuarteto desopilante y le cedió el lugar a Brian para que cuente qué pasó con La Bomba.

“Estaba hablando con mis hermanos y ella salió de la nada diciéndome ‘desagradecido, negro villero’ y ahí salió también el novio a encararme y hacerse el machito”, contó. “No hay que fomentar la violencia. Yo no tengo porqué mentir”, finalizó. Con el asunto ¿aclarado? el actor, el cantante y Soledad Bayona bailaron al ritmo de un exigido cuarteto.

De Brito (10) expresó que le gustó mucho la interpretación de Freddy y “la facilidad” con que bailó Brian. A Pampita le encantaron “los trucos de Soledad”; la modelo consideró que “fue una fiesta verlo”. Casán felicitó a Brian porque jamás apeló a la victimización a pesar de sus problemas familiares y las situaciones que le tocaron vivir. “Tenés talento, sos carismático y te sumaste a una pareja de alta gama”, indicó. Por último, Polino (10) indicó que “Sole estuvo divina y todo fue una fiesta”. Con esta puntuación, consiguieron el puntaje más alto.