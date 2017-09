La publicación del líder del nazismo apareció en los stand de la feria que se desarrolla en la Estación Belgrano. La Daia Santa Fe le pidió a los organizadores que lo retiren y prohíban su comercialización.

La Daia Santa Fe manifestó su enojo porque en los stand de la Feria del Libro se está comercializando la publicación “Mi Lucha” de Adolf Hitler. “Nos sorprendió mucho” admitió por L09 Horacio Roitmann, titular de la entidad.

El dirigente señaló que “hay un vacío legal” y que “la venta del libro sin otro aditamento, como cruz esvástica, no es punible. Pero no es lo que corresponde y no es bueno que se reedite este libro después de 70 años. No ayuda a la convivencia, a la lucha contra la discriminación y el antisemetismo”.

Roitmann dijo en “Primera Mañana” que “hablamos con las autoridades de la feria y le pedimos que le soliciten a los dueños de los stand que lo retiren de la venta. Hay antecedentes que se ha pedido y se ha retirado. No ayuda en nada. Va a en contra de todo el trabajo que se está haciendo para luchar contra la xenofobia y el antisemitismo”.

Por último, el titular de la Daia señaló que “estamos esperando la reacción de las autoridades pertinentes y que sea retirado de la venta. Llama la atención que ocurra esto en la Feria del Libro. Estas editoriales deberían dedicarse a otra cosa y no a vender este tipo de libros”.

Por su parte, la titular del Inadi Santa Fe, Caren Schibelbein, sostuvo por LT9 que “no tuvimos consultas ni denuncias” por la venta del libro “Mi Lucha” en la Feria.

La funcionaria nacional aclaró que la venta del libro “no está prohibida” y que “no podemos ir a exigir que se saque (de los stand), pero si podemos mediar para que eso pase”.