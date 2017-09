En el certamen participan 32 equipos de cuatro asociaciones y seis ligas de toda la provincia. Los partidos se desarrollarán en Rafaela, Esperanza, Venado Tuerto y Rosario.



La Copa Santa Fe de Hockey Femenino tendrá su segunda rueda este domingo en las ciudades de Rafaela, Esperanza, Venado Tuerto y Rosario. En el torneo participan 32 equipos de cuatro asociaciones y seis ligas independientes de la provincia.

El certamen es auspiciado por el gobierno de la provincia de Santa Fe, supervisado por la secretaría de Desarrollo Deportivo y coordinado por la asociación civil Más Hockey que lidera la exintegrante de Las Leonas, Ayelén Stepnik.

Con el objetivo de establecer una competencia provincial, promover la integración y potenciar el desarrollo del deporte, el gobierno de Santa Fe implementó junto a las federaciones y asociaciones provinciales, las Copas Santa Fe de Fútbol y Básquet. En este caso, la iniciativa continúa y crece con la incorporación de la Copa Santa Fe de Hockey Femenino, con un apoyo del Estado santafesino que supera los $ 2.500.000.

Segunda jornada

La segunda fecha de la Copa Santa Fe de Hockey, la cual había sido suspendida por cuestiones climáticas el 10 de septiembre, será este domingo en las ciudades de Rafaela, Esperanza, Venado Tuerto y Rosario.

– Rafaela (Circulo Rafaelino de Rugby, Ruta Provincial 70, kilómetro 84)

13 horas: Sportivo AC Las Parejas vs Universitario Rosario A. 15 horas: Cachorras Alejandra vs CRAR Rafaela. 17 horas: Calchaquí FC vs 9 de Julio de Rafaela.

– Esperanza (Club Alma Juniors, Dr. Moreno 2091)

15 horas: Adelante Reconquista vs C. A. Provincial Rosario A. 17 horas: Panteras de Tacuarendí vs Colón de Santa Justo.

– Venado Tuerto (Jockey Club, Ruta 8 Km 372)

13 horas: Club Atlético Paz vs Los Pampas Rufino. 15 horas: Duendes B Rosario vs Unión y Cultura de Murphy.

– Rosario (Estadio Mundialistas)

13 horas: Club Atlético San Jerónimo vs CRAI Santa Fe.