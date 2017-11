A “Los Ángeles de María” concurrían hijos de madres víctimas de violencia de género y trata. Los docentes no cobran desde hace seis meses y la directora de la fundación Marita Verón confirmó que ya no puede sostenerlo.



La directora de la Fundación Marita Verón, Susana Trimarco, confirmó ayer que el jardín de infantes “Los Ángeles de María”, de Tucumán, al que concurren hijos de mujeres víctimas de violencia de género y trata de personas, cerrará sus puertas definitivamente debido a que sufrió una rebaja del presupuesto del 75 por ciento.

La madre de Marita Verón protagonizó ayer un tenso cruce con las mamás de los alumnos, minutos después de que se realizara un abrazo simbólico a la institución para pedir por la continuidad del jardín y el pago de salarios de los docentes, a los que les adeudan seis meses de haberes.

Rodeada por las madres que le reclamaban, la directora recordó que solía ir al lugar de madrugada mientras era construido, para controlar que no se robasen los materiales. Y ante el intento de una colaboradora suya por correrla de la escena, reaccionó: “Dejame, Alicia. Dejame hablar con la gente, porque ellos no saben las cosas, hablan porque el aire es gratis. Porque otro repite”. Y añadió: “Yo he dejado de buscar a mi hija por andar con todo esto. Y soy una simple madre, no soy el Estado. Es el Estado el que tiene que hacerse cargo”.

Algunas mamás trataron de bajar el tono, sin dejar de lado el pedido. “Sabemos lo que usted hace y nadie la cuestiona por eso. Pero queremos solución para las maestras, para poder traer a nuestros chicos. Si no, no podemos trabajar, no podemos hacer nada”, dijo una mujer.

Trimarco respondió que el jardín sufrió una reducción de su presupuesto en un 75 por ciento y que nada puede hacer para sostenerlo. “La culpa es de estos sinvergüenzas que ustedes han votado. Yo no los voté”, señaló.

“No me siento atacada. Yo las estoy escuchando como madre. Porque es muy difícil mi situación. Ya no está Cristina (Kirchner), ya no está la gente que nos ayudaba. Ha venido esta gente y nos han quitado el presupuesto. Y allá tenemos 3800 víctimas que estamos atendiendo”, afirmó Trimarco.

La madre de Marita Verón, quien continúa desaparecida desde que fue secuestrada por una red de trata en 2002, le pidió ayuda al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, para recomponer la pérdida del presupuesto que había sido asignado por Nación. “Yo no soy el Estado. Ellos se tienen que hacer cargo”, expresó Trimarco.

Según informó el diario local La Gaceta, las madres de los alumnos asistentes reclamaron la continuidad de la institución ya que para ellas representa “una contención”. A “Los Ángeles de María” asistían más de 100 pequeños, desde bebés recién nacidos hasta niños de cuatro años, hijos de víctimas de violencia de género y redes de trata.