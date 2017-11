El Sindicato de Docentes Particulares manifestó su preocupación por el cierre de una institución terciaria que funcionaba dentro del edificio del Colegio Inmaculada. Las carreras serían absorbidas por otra institución, y la continuidad de los alumnos estaría garantizada, sin embargo, denuncian 16 despidos de docentes desde el 31 de diciembre.



Según informó la titular de SADOP Santa Fe, Patricia Mounier, “el instituto Umbral, que es el Instituto Superior 4057, su propietaria, Ruth Rosenthal, ha pedido el cierre de la institución a partir de diciembre de este año, con lo que más de quince docentes quedan sin su fuente de trabajo”. Además, la sindicalista aseguró a C&D Noticias que el establecimiento “viene teniendo irregularidades hace varios años, su propietaria se fue de la ciudad de Santa Fe hace varios años y dejó a la deriva a la institución, que fue sostenida por el esfuerzo y por el compromiso de los trabajadores, y ahora han pedido el cierre”.

En tanto, Mounier recordó que el Ministerio de Educación “tenía el compromiso de intentar que otra institución educativa tomara la carrera”, pero, ahora, “lamentablemente, la principal preocupación es solo el derecho de los alumnos y no de los trabajadores”. “El Ministerio miró para otro lado cuando nosotros le decíamos desde acá que la dueña de la institución no aparecía, que el representante legal tampoco lo hacía y demás, creo que todos miraron para otro costado mientras nosotros con los trabajadores reclamábamos soluciones que no llegaron y ahora la única solución que tienen es el cierre de la institución, la única preocupación son los alumnos, y nosotros lo que estamos planteando es la obligación de respetar los derechos adquiridos de los trabajadores”.

Por esto, la representante de los docentes indicó que están solicitando la aplicación de la disposición 913, por la cual, “cuando ocurren estos casos de cierre de instituciones, se reubica al personal en otra institución con el mismo cargo, con las mismas horas, la misma antigüedad y el respeto de todos los derechos adquiridos”, pero, hasta ahora “no ha habido nada de eso, se está hablando de que la carrera pasaría a una nueva institución educativa de la ciudad de Santa Fe, pero esa institución está convocando al plantel docente, está convocando para inscripción a horas cátedras y los cargos a otros docentes y no está llamando a los docentes actuales del instituto”. “Por lo tanto, nosotros estamos viendo que obviamente no van a ser reubicados, con lo que significa que terminamos el 2017 con más de quince millones de trabajo”, concluyó.

Patricia Mounier C&D