Alberto, en Europa, ordenó que San Luis no baje los impuestos y se opuso al acuerdo con Macri.

El Presidente y los gobernadores, salvo Rodríguez Saá que no aceptó ninguna propuesta, arribaron a un entendimiento. “El acuerdo es para cumplirlo”, señaló Macri.

Este jueves los representantes de todas las provincias se reunieron con el Presidente para coincidir, entre otros puntos, en la necesidad de bajas impuestos y reducir el déficit.

La provincia de San Luis envió al vicegobernador Ponce con la única misión de romper cualquier acuerdo. La orden de Rodríguez Saa, de paseo por Europa, fue la de no aceptar bajar impuestos y transformarse en el único distrito que quedó afuera del acuerdo.

Compromisos principales propuestos por Nación

1- Impuestos distorsivos: compromiso de las provincias para bajar impuestos distorsivos (iibb y sellos) por 1.5% del PBI en los próximos 5 años.

2- Ley de Responsabilidad Fiscal: compromiso para aprobar y adherir al proyecto de una nueva ley de responsabilidad fiscal – Las provincias mantendrán su gasto constante en términos reales durante los próximos años.

3- Acuerdo por el Fondo del Conurbano: 40M en 2018 y 65M en 2019 para PBA.

4- Ley de Ganancias: derogación del articulo 104.

5- Juicios: todas las provincias (menos San Luis) acordaron desistir de los juicios contra el Gobierno Nacional (340.000 millones las provincias y 400.000 millones de PBA x fondo del conurbano)

6- Ley de revaluo impositivo: se coparticipará el impuesto.

7- Impuesto al cheque: 100% a la Anses.

8- Régimen previsional:

a. Se acordó tratar un proyecto de ley en el congreso para que los haberes jubilatorios se actualicen trimestralmente y por inflación.

b. Se acordó garantizar que las jubilaciones sean de al menos el 82% del salario mínimo vital y móvil.

c. Eliminar las jubilaciones de privilegio.

9- Cajas previsionales no transferidas: el Gobierno Nacional se comprometió a financiar los déficit de las cajas previsionales no transferidas.

10- Ley de responsabilidad fiscal para municipios: las provincias se comprometieron a trabajar para aplicar una ley de responsabilidad fiscal en los municipios de cada una de sus jurisdicciones.

11- Impuesto inmobiliario: las provincias acordaron que las valuaciones fiscales de los inmuebles converjan en el tiempo a las valuaciones de mercado.