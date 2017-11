Se realizó ayer en Rosario una audiencia -con la participación de distintos sectores- convocada por el Ministerio de Energía de la Nación, en vistas del futuro nuevo aumento de la tarifa de gas. Allí, el Defensor Raúl Lamberto solicitó la revisión de la medida. Mañana, viernes 17 de noviembre, se realizará la audiencia en la UTN de la ciudad de Santa Fe para autorizar la tarifa de Litoral Gas.



En diálogo con LT10, el Defensor del Pueblo de la provincial recordó que “la última rebaja ha llegado el subsidio al 45% y ahora se baja siete puntos en porcentuales, o sea, al 37%; esa rebaja de subsidio se trasfiere a la tarifa, lo cual genera un impacto que habrá que ver cuál es el impacto en la tarifa”. “Además, ayer se discutían dos temas: uno es la tarifa social, porque hasta ahora el sistema era de inclusión y de exclusión, o sea, de jubilados, costo sueldo, dos jubilaciones como máximo, etcétera; pero, a partir de ahora, incluyen bloques gratuitos y bloques progresivos, a partir de ahí se paga el 100%”, explicó el Ombudsman.

Por eso, aseguró Lamberto, “nosotros hemos pedido que esto se mantenga porque la tarifa social, en general, bueno, personas con muchas necesidades, en general, con ingresos muy limitados; y otro tema también que nos parece que hace a la política del Estado y que nos parecía correcto mantenerlo por lo menos en los términos que está, es el ahorro energético, había una bonificación del 10% para aquellos que ahorraban energías, tomando como valores el mismo mes del año 2015, pero a ese 10% como mínimo ahora se lo lleva al 30% como mínimo, lo cual es una cifra muy difícil de alcanzar”.

En el mismo sentido, el Defensor indicó que también se solicitó que “se mantuviese esa bonificación, porque es correcto generar una cultura del ahorro, especialmente, en materia de energía”. “Estos son los tres temas que se abordaron en esta audiencia; lo otro es lo vinculado a la comercialización y a la distribución que nosotros la vamos a tratar el viernes en la ciudad de Santa Fe”, informó.

En relación al gas envasado, el funcionario comunicó que se solicitaron controles para “que se establezca un sistema donde aquellas personas que viven alejados, que no están bancarizados, que no tiene planes, que les permitan recibir subsidios, lo puedan recibir, porque son muchísimas las gente que ni saben que están estos subsidios y que van a comprar garrafas o solamente las tiene que comprar al precio oficial sino que a veces lo tiene que comprar a precio de comercialización evidentemente muy superior”. “Creo que es un tema importante seguir manteniendo, porque la garrafa para la gente que no tiene posibilidades es la comida, es la calefacción en su casa, es, le diría, casi fundamental, es la energía por excelencia especialmente en los tiempos de invierno”, opinó.

Finalmente, Lamberto lamentó que cada vez concurra menos gente a las audiencias pero destacó el valor de la instancia y recordó a todos los interesados que, mañana, viernes 17 de noviembre, se realizará la audiencia en la UTN de la ciudad de Santa Fe.

Raúl Lamberto – LT10