El exjefe de la URI es investigado por las denominadas horas Ospe, que regulan las horas extra en la fuerza policial.

Adrián Rodríguez (Aire de Santa Fe)

Esta mañana, el exjefe de la URI y de la URV, Adrián Rodríguez, se enfrentó a la audiencia imputativa por la causa de las denominadas horas Ospe que comprometió una superposición horaria de tres subalternos. En la ocasión, fue imputado por fraude a la administración pública a partir de la convocatoria realizada por el fiscal de Violencia y Corrupción Institucional (dependiente de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos), Ezequiel Hernández.

En tal sentido, cabe aclarar que no se lo imputa por ser el administrador sino por ser el superior de las tres personas en cuestión. Además, no esta causa no guarda relación con las intervenciones telefónicas que involucraron al propio ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro.

En contacto con la prensa, Rodríguez indicó que se encuentra “tranquilo”. “Lo único que me molestó fue cómo me fueron a detener en Rafaela, sabiendo cómo me conoce la gran mayoría. A partir del 9 de octubre, desde las 13, mi vida cambió totalmente. Ha cambiado rotundamente mi vida. Ustedes saben quién es Adrián Rodríguez, pero mi vida ha cambiado. Por eso pedí el retiro voluntario”, sostuvo.

Sobre las mentadas escuchas, indicó que no se lo ha notificado al respecto.