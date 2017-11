La audiencia con el juez Lijo fue para cerrar los detalles del acuerdo para ser declarado testigo protegido.

El presunto testaferro de Amado Boudou fue hoy a los tribunales de Comodoro Py después de haber declarado nueve horas ante el fiscal Jorge Di Lello en el marco del Régimen de testigos e imputados protegidos. Fue citado por el juez Ariel Lijo para una audiencia de homologación del acuerdo.

Al tercer piso de Comodoro Py, donde se encuentra el despacho del juez Lijo, Alejandro Vandenbroele fue trasladado bajo la custodia de la policía Federal. Es dueño de la firma The Old Fund y señalado como el testaferro del ex vicepresidente. Junto a sus defensores oficiales, Juan Martín Vicco y Gustavo Kolman, el fiscal Di Lello y el magistrado, se dio inicio a la audiencia.

El juez Lijo, tras analizar la información y documentación aportada hace dos días durante la extensa declaración, la consideró relevante para los expedientes en los que se lo investiga a Vandenbroele junto a Boudou, y se firmó el acuerdo.

Hace dos días Vandenbroele ante el fiscal Di Lello habló sobre las tres causas en las que está imputado. Comenzó a hablar del hecho más antiguo que se le imputa, la causa sobre la reestructuración de la deuda que la provincia de Formosa tenía con el Estado. Para resolver la situación se contrató una consultoría que realizó The Old Fund. Por ese trabajo que fue la Factura Nº 3 de la empresa, Vandenbroele cobró $ 7,8 millones, unos 2 millones de dólares al valor de ese momento, en 2010. Al respecto, habría dado información sobre cómo se distribuyó el dinero obtenido. Todo es parte del acuerdo de confidencialidad.

La segunda causa sobre la que aportó información y documentación, fue “Ciccone 2”. En la misma se investiga el origen de los fondos utilizados para el salvataje de la Calcográfica que mantenía una deuda con la AFIP de 60 millones de dólares. En este punto, según pudo reconstruir Clarín, Vandenbroele se refirió a los aportes de dinero percibidos, a la intervención del organismo recaudador que dirigía Ricardo Echegaray, y cómo fue la reactivación de la imprenta.

El ex titular The Old Fund habló sobre la causa de enriquecimiento ilícito, por la que está preso el ex vicepresidente desde el 3 de noviembre. Aportó documentación al respecto y se refirió a las cuestiones que lo involucraban al igual que su empresa que es una de las 27 personas jurídicas que son parte del expediente.

¿Fue creíble? Para quienes lo escucharon fue “verosímil” respecto a los lugares en los que dijo haber estado tanto físicamente como cumpliendo diversos roles en el escenario de las causas en las que es investigado. La información brindada puede resultar entonces, “relevante” para la Justicia ya que podría “ayuda a la prevención de un delito como al esclarecimiento del mismo”. Ello se buscará determinar en la próxima instancia, es decir, el período en el que se corroborará la veracidad de todo lo planteado.