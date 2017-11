La actividad es gratuita y abierta a todo el público. Se elegirá un jurado integrado por ciudadanos que serán los responsables de impartir justicia en un caso penal simulado. Organizan el encuentro la Asociación Argentina de Juicios por Jurados con la colaboración del Gobierno Provincial y la Cámara de Diputados santafesina.



El día miércoles 22 de noviembre a partir de las 16 horas se llevará a cabo el primer simulacro de juicio penal por jurado en la ciudad. El evento tendrá lugar en el auditorio de Ate -calle San Luis 2854- y pueden participar todos los ciudadanos que tengan entre 18 y 70 años de edad y que sepan leer y escribir.

Al respecto, el diputado provincial Jorge Henn, expresó que “los juicios por jurados son una herramienta innovadora que acerca al ciudadano común a la justicia y la democratiza. Actualmente en Santa Fe existe una gran cantidad de proyectos con estado parlamentario que pretenden implementar esta herramienta en el sistema judicial. Impulsamos este simulacro para que la gente empiece a conocer y experimentar qué se trata esta herramienta que es el futuro de la justicia”.

A su turno, el Defensor Regional de Rosario y coordinador de la actividad, Gustavo Franceschetti, argumentó que “desde la Asociación Argentina de Juicios por Jurado tenemos la convicción de que la mejor forma de que el público pueda conocer de qué se trata es haciendo simulacros. Los hacemos con un grado de realismo bastante importante para que vean con sus propios ojos y con al experiencia en carne propia de que es algo que ellos pueden hacer y que es algo que ya está sucediendo en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Neuquén”.

Consultado sobre la confianza en el sistema, el defensor regional comentó que “en Estados Unidos se hacen 500 juicios por jurados por día y si fuese problemático, como se supone en las películas, no se harían. Inclusive en Buenos Aires o Neuquén no hubo ningún juicio por jurado que haya fracasado porque la gente no haya ido y no hubo ni un solo problema con ningún jurado de todos los juicio que se hicieron”.

Mecanismo de selección

“Se citan a 50 personas sorteadas al día del juicio y ahí se hace una audiencia de selección de las cuales surgen las 12 personas que conformarán el jurado. Ese mismo día empieza el juicio, es decir, no hay posibilidades de ‘operar’ sobre esas personas con anterioridad. Durante el desarrollo del juicio ya tienen los cuidados y las custodias que pueden tener normalmente un juez profesional” explicó Franceschetti.

Instrucciones para participar

Para formar parte de esta experiencia como jurado, los postulantes deberán inscribirse previamente ingresando a la página de facebook “Juicio x Jurados Santa Fe” y llenado el formulario correspondiente. Luego de enviar la información completa, le llegará al correo electrónico un número que significa que ya está anotado para participar de la selección de jurados.

Cabe destacar que hay tiempo de llenar el formulario hasta el martes 21 de noviembre.

Aquellos interesados en participar que por algún motivo no hayan podido completar el formulario de inscripción, podrán inscribirse en el lugar del evento llegando antes de que comience la actividad.