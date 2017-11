La mujer del ex funcionario kirchnerista, quien se encuentra cumpliendo una prisión preventiva en el penal de Marcos Paz, habló por primera vez de la situación judicial de su marido; también se refirió a los bolsos de José López y a la tragedia de Once

“Ante una condena mediática, la defensa tiene que también ser mediática”. Con esa frase, Alessandra Minnicelli, la mujer del ex ministro de Planificación del kirchnerismo Julio De Vido, quien se encuentra detenido en el penal de Marcos Paz desde hace 10 días y que antes estuvo en el penal de Ezeiza, habló por primera vez sobre la situación judicial de su marido en La Noche de Mirtha. “Está tranquilo, Julio lee mucho, tiene capacidad de adaptación”, dijo en un principio. Minnicelli adujo que su marido no está deprimido pero que “obviamente hay días que está más triste que otros o días que está más motivado”.

Desde que se encuentra detenido, el ex funcionario escribió varias cartas para dar a conocer públicamente su postura sobre la coyuntura política y judicial del país; Minnicelli contó también que su marido le escribe cartas a sus nietos y que éstos le escriben a él también.

Ante la consulta de Mirtha Legrand a Minnicelli sobre si De vido cree que es inocente “de todo”, la mujer respondió: “Por supuesto”. Legrand mencionó entonces las 21 causas -entre denuncias y querellas- donde está involucrado De Vido. “Y podría haber hasta 40 más, diría yo”, dijo Minnicelli. Y agregó: “Porque lo que están haciendo es someter a una auditoría en sede judicial a toda la gestión de Julio durante 12 años como ministro de Planificación federal. Entonces si durante 12 años como ministro durante las ejecuciones presupuestarias anuales y el seguimiento del día a día con intervención de órganos de control y garantía nunca tuvo ninguna observación, lo que llama la atención es cómo de golpe todas estas causas se precipitaron. Realmente si usted las ve son todas vinculadas a distintas áreas de su ministerio. Y la verdad es que si no hay irregularidad administrativa a mi me llama mucho la atención que de golpe todos encuentren delitos penales”.

En un momento Legrand le preguntó si De Vido podría acogerse a la ley del arrepentido. “¿Arrepentirse de qué?”, respondió ella. “Mi marido nunca evadió impuestos, nunca, no tiene ninguna cuenta off shore, no tiene empresas en ningún lado, en ningún paraíso fiscal. No tiene absolutamente nada, a ver, díganme qué delito de guante blanco o económico le pueden atribuir a Julio De Vido”.

Quien también se encontraba en la mesa era el abogado de De Vido, Maximiliano Rusconi, quien tildó de “preocupante” la situación judicial de su defendido. “Nadie está en contra de que se haga un juicio oral y público donde se investiguen todos estos hechos, estamos muy tranquilos con eso. Pero lo que está sucediendo hoy no es eso, son detenciones muy oportunistas en términos políticos”, dijo. El letrado, opinó que en el caso de De vido “es clarísimo” que no debería estar cumpliendo una prisión preventiva. “Julio ha estado siempre a disposición de la justicia, colaborado con el desarrollo de las investigaciones, aportado pruebas, no hay una sola razón para que esté detenido”.

Enriquecimiento ilícito, los bolsos de López y la tragedia de Once

Más tarde, Minnicelli se refirió a varias de las causas donde está involucrado judicialmente su marido. Sobre la de enriquecimiento ilícito, dijo que en verdad ahí debería estar involucrada ella sola, ya que -según dijo- la causa gira en torno a una chacra que ella compró cuando fue funcionaria del gobierno de Néstor Kirchner. “En la causa de enriquecimiento ilícito en verdad debería figurar yo sola, no él, porque esa causa está vinculada a la compra de una casa en Zárate, a una chacra, y en realidad la chacra mía es de las tantas chacras que eran modelos del barrio. No es ninguna casa fastuosa ni nada que se le parezca, y la compré en 2007, yo en 2007 estaba en la función pública, de la que me fui el 10 de diciembre de 2007, cuando termina la gestión del Doctor Kirchner. Fui la única funcionaria que se fue con él del gobierno. Al año siguiente había que presentar la declaración jurada de cierre de gestión, entonces me dice mi contador: ´No obstante que no la hayas todavía terminado de pagar o de salirte el crédito hipotecario y no esté escriturada a tu nombre, como firmaste el boleto de compraventa y erogaste -en ese momento eran 90 mil dólares una parte, aclaró- tenemos que hacer en la declaración de cierre mención a esta compra´”. Entonces contó que a su declaración jurada “la levantó jocosamente un periodista, [Jorge] Lanta” y que esa fue la “causal” para que el abogado Ricardo Monner Sans -a quien calificó como “uno de los tantos denunciantes habituales de las causas vinculadas a Julio”- inicie la causa de enriquecimiento ilícito. “Pero está perfectamente probado y acreditado de qué forma adquirí la chacra. La justicia está actuando mal”, aseguró después.

El periodista Edi Zunino, de la revista Noticias y que también estaba presente en la mesa, adujo: “La justicia actúa sospechosamente tarde y rápido y de algunas maneras bastante escandalosas”. Por lo de “escandalosas”, se refería alvideo que salió a la luz sobre el momento en que la justicia detiene al ex presidente Amado Boudou en su departamento de Puerto Madero.

También salió a colación el caso de los bolsos que el ex secretario de Obras Públicas José López arrojó a través de un muro a un convento de monjas. Minnicelli admitió que tanto ella como su marido concurrieron al convento, pero, según dijo, por una circunstancia excepcional. “Fui al convento y mi marido me acompañó una vez, cuando falleció mi hijo. Yo soy agnóstica pero cuando fallece un hijo uno busca una explicación en algún lado”. Así, explicó que la relación con el convento era a través de la madre Alba.

Otro tema fue el de la tragedia de Once. “Esa imputación es la más ridícula que se ha visto en el mundo, posiblemente”, dijo Rusconi. Minnicelli, enfatizó: “Son trenes de 50 años que funcionan como si tuvieran 50 años”.

Entre otras cosas, se refirió a la frase que la ex presidenta Cristina Kirchner le dedicó a De Vido cuando dijo que no pondría las manos en el fuego ni por él ni por nadie. “Me molestó porque además me pareció una frase muy poco feliz, realmente. Cualquiera que pone las manos en el fuego indefectiblemente se quema. Entonces me parece que hay que hablar de confianza”.

En todo momento, la mujer recalcó la inocencia de su marido.