El músico relató una dura experiencia que vivió durante su infancia por un problema en el fémur

A veces hay risas. A veces se cuentan experiencias muy duras. Como todos los sábados, el programa de Andy Kusnetzoff, PH Podemos Hablar, reúne a personajes muy diversos. En la última edición, como ocurre siempre, el conductor propuso un juego inicial con distintas preguntas que debían responder sus invitados.

“Avancen al punto de encuentro los que lucharon contra una enfermedad grave”, propuso el anfitrión.

Entonces, fueron dos los invitados que dieron un paso al frente. Luego de un testimonio de Guido Süller, que contó una grave dolencia que padece en su vista, fue el turno del cantante Axel. El artista sorprendió a todos con un relato desgarrador.

“Yo a los 13 años tuve una infiltración en la rodilla, con una aguja mal esterilizada. Eso me metió un germen en el fémur”, contó el músico y agregó: “Eso me comió el fémur. Hasta no abrir y saber estuve tratándome siete años en el Garrahan”.

Como consecuencia de esto, el cantante debió estar en silla de ruedas y con la incertidumbre de no saber exactamente qué tenía.

“A los 14 estuve todo el año en silla de ruedas. Iba a la escuela en silla de ruedas. Porque creían que tenía un tumor en realidad en la rodilla. Hasta no hacer una biopsia del supuesto tumor no sabían qué era”, recordó.

Finalmente, luego de varios exámenes médicos, los expertos determinaron que se trató de una grave infección y que no era un tumor lo que le estaba afectando la movilidad.

“¿Hubo mala praxis?”, quiso saber Kusnetzoff.

“En realidad yo era muy chico. Mi mamá quería hacer un juicio porque me habían punzado con una aguja mal esterilizada. Mi papá decía que no. Yo dejé de caminar como dos años. A los 13 años dejé de caminar hasta como un año y medio después”, respondió.

En aquel momento al artista le llegaron a decir que no iba a poder jugar al fútbol en el futuro, pero ese diagnóstico no se cumplió.

“Hoy en día hago todos los deportes habidos y por haber”, aseguró Axel quien aprovechó para agradecer a los médicos del Hospital Garrahan.

“Agradezco siempre porque me traté en el Garrahan y me han tratado muy bien”, afirmó.