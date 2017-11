Un usuario mezcló Come Together con El bombón asesino y el resultado no para de tener reproducciones en las redes sociales.

Los Beatles & The Palmers. Biribiri Records realizó un mashup que es un suceso en las redes: la mezcla es entre John Lennon y el grupo de cumbia santafesino Los Palmeras.

“A 45 años del lanzamiento del disco de John Lennon Live in New York City apareció un video en el que se lo ve tocando, en aquel recital, junto al grupo de cumbia santafesina Los Palmeras. Tras luchar contra las trabas de representantes y discográficas, #BiribiriRecords consiguió el material para difundirlo entre todos los fans”, justificaron los autores del curioso video que llenó de visualizaciones en las últimas horas.

El usuario combinó el tema Come together con El bombón asesino. El resultado se publicó en la página de Facebook de Masiva Productos Comunicables: