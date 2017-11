El Tatengue dejó pasar la chance de volver a ser el único escolta de Boca aunque sigue en esa posición pero la comparte con San Lorenzo

Los primeros minutos no tuvieron demasiadas emociones. El combate por ganar el medio campo y la cautela generó un partido parejo. Chacarita advirtió con un cabezazo de Imbert que se fue desviado, igualmente Matías Castro tenía la zona controlada. Sin embargo Unión intentó, como ya es costumbre, jugar por abajo pero las ideas no fueron muy claras.

El equipo de Madelón intentó con algunas escaladas de Bruno Pitton, algunos centros, pero nada que pueda poner en peligro el arco adversario.

Hasta la media hora de juego Chacarita tuvo las jugadas más claras. Dos remates de afuera de área más el cabezazo de Imbert ya mencionado. El equipo local no hilvanaba ninguna jugada asociada. El mediocampo, lo que fue una de las piezas fundamentales en los encuentros anteriores, no estaba en una buena tarde. Si bien no cometieron errores, tampoco aportaban mucho en cuanto a lo futbolístico.

De a poco el equipo visitante comenzó a dominar el partido, el equipo rojiblanco no estaba fino con la pelota, tampoco daba ventajas en la defensa, pero si se notaron cada vez más las fallas en la mitad de la cancha. Se fueron al descanso 0 a 0, Chacarita fue algo más en la primera etapa.

Los primeros minutos no tuvieron demasiadas emociones. El combate por ganar el medio campo y la cautela generó un partido parejo. Chacarita advirtió con un cabezazo de Imbert que se fue desviado, igualmente Matías Castro tenía la zona controlada. Sin embargo Unión intentó, como ya es costumbre, jugar por abajo pero las ideas no fueron muy claras.

El equipo de Madelón intentó con algunas escaladas de Bruno Pitton, algunos centros, pero nada que pueda poner en peligro el arco adversario.

Hasta la media hora de juego Chacarita tuvo las jugadas más claras. Dos remates de afuera de área más el cabezazo de Imbert ya mencionado. El equipo local no hilvanaba ninguna jugada asociada. El mediocampo, lo que fue una de las piezas fundamentales en los encuentros anteriores, no estaba en una buena tarde. Si bien no cometieron errores, tampoco aportaban mucho en cuanto a lo futbolístico.

De a poco el equipo visitante comenzó a dominar el partido, el equipo rojiblanco no estaba fino con la pelota, tampoco daba ventajas en la defensa, pero si se notaron cada vez más las fallas en la mitad de la cancha. Se fueron al descanso 0 a 0, Chacarita fue algo más en la primera etapa.

En el inicio del complemento Unión salió decidido a marcar el primer gol del partido. El descanso le vino bien a Madelón para despertar a los suyos. El equipo rojiblanco estuvo cerca de abrir el marcador. Pero con el correr de los minutos el partido se planchó y Chacarita empezó a crecer.

Yeimar Gómez Andrade se retiró por una molestia en su tobillo, el que ingresó en su lugar luego de varios partidos de ausencia, fue Emanuel Britez. Tan solo le alcanzaron 3 minutos en cancha para que cometa una falta cerca del área y que le muestren la tarjeta amarilla. De esa jugada, Unión se salvó en dos ocasiones.

A partir de allí se hizo un partido de ida y vuelta, por momentos Chacarita no podía salir del asedio que le propinaba el local, que fue con más empuje que ideas. Así y todo los de Madelón intentaron jugar generando asociaciones sin dividir la pelota. El funebrero no tuvo otra opción que agazaparse en su propio campo y defender todo lo que le tiraba Unión.

Por momentos el equipo de la avenida quedó con uno o dos defensores. Pero el tricolor no ofreció ningún tipo de variante frente a esta ventaja. Sobre el final, todo se jugó en campo de Chacarita, que sintió el calor santafesino y se quedó sin piernas. Imbert jugó acalambrado, Diego Coyette realizó tres variantes obligadas. En lo que respecta a lo físico, se vio una superioridad abismal sobre el cierre del partido. Es más, los visitantes no pudieron terminar con los 11 jugadores en cancha, Imbert se fue totalmente agotado cuando ya se habían hecho todas las variantes

No pudo ser para el equipo de Madelón, que perdió la chance de quedar como el único escolta de Boca. Resultado justo para un partido que pudo ser para cualquiera de los dos. Quedó el sabor agridulce porque Unión no pudo repetir la buena actuación que tuvo frente a Velez, aunque sigue en la segunda posición.