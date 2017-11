El actor contó que ya le mandó una carta documento a la actriz, quien lo acusa de haberla abusado cuando trabajaban en Dulce Amor.



Tras las acusaciones de acoso sexual, Juan Darthés denunció a Calu Rivero

Juan Darthés aseguró que le inició acciones legales a Calu Rivero por daños y perjuicios, bajo la tutela de Ana Rosenfeld.

El motivo tiene que ver con las últimas declaraciones de la actriz en las que aseguró que fue víctima de acoso cuando trabajaban en Dulce amor (2012-2013).

En una entrevista radial con Catalina Dugli, Calu dijo que contará esta situación en un libro, lo que motivó al actor a negar la versión de abuso en diálogo con Intrusos.

“Nada es cierto, lo estoy llevando por el lado judicial. Hay que llevarlo a la Justicia, lo estoy llevando por daños y perjuicios y por lo penal también, porque en su momento lo estuvimos haciendo, se paró porque hubo un tuit aclaratorio en el que decía que no había ningún problema conmigo. Estaba legalizado y ella dijo que no hubo nunca acoso sexual”, comentó el actor sobre este mensaje que escribió su ex compañera.

“Estoy tranquilo del alma, la conciencia, de todo. Tengo testimonios, desde la producción, director, todo el mundo sabe quién soy. Y estuvieron donde se grabó. No tengo su teléfono ni dirección, no he tomado nunca un café fuera de los estudios. Nunca he estado en su camarín. Si hay algo, que lo demuestre. No tengo nada”, agregó para defenderse.

Además, contó que el problema entre ellos existía y que él trató de paliarlo. “Ella me manda un mensaje directo de Twitter y me dice que se sentía incomoda con las escenas, que me lo había dicho. Le digo ‘mirá, nunca nadie me planteó la forma de trabajar pero si querés, lo hablamos con Quique para cambiar las escenas o la historia’”, argumentó.