Se le inició un sumario administrativo interno para investigar las denuncias en su contra por favorecer supuestamente a la empresa Myrtha Pools, que construye piletas de natación.



En medio de los conflictos judiciales por los casos de corrupción, el gobierno de Mauricio Macri resolvió hoy suspender y separar del cargo a Orlando Moccagatta, subsecretario de Deportes, el segundo de Carlos Javier Mac Allister , secretario de Deportes de la Nación. Al mismo tiempo, Mac Allister ordenó iniciarle un sumario administrativo interno al funcionario apartado, para investigar las denuncias en su contra por favorecer supuestamente a la empresa Myrtha Pools, que construye piletas de natación.

El ex futbolista de Boca Juniors y la Selección Argentina reaccionó de esa manera, en diálogo con la Casa Rosada, tras la emisión de un informe en el programa Periodismo Para Todos (PPT), de Canal 13, el domingo último. Según esa investigación, Moccagatta, esta sospechado de favorecer contrataciones directas a Myrtha Pools por parte de diversos municipios y provincias.

Ex entrenador del nadador José Meolans, Moccagatta era representante de esa empresa hasta el 30 de noviembre de 2015, antes de asumir el cargo, pero negó haber recomendado las contrataciones directas a Myrtha Pools.

Sin embargo, fuentes cercanas al secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, aseguraron a La Nacion que “Moccagatta fue suspendido y apartado y se le inició un sumario administrativo; estamos viendo qué cosas corregir, estamos viendo”. En la Casa Rosada existe preocupación por este escándalo, aunque descartan que se la vaya a pedir la renuncia a Mac Allister.

A mediados de este año, la Secretaría de Deportes había sido trasladada del Ministerio de Educación, que entonces dirigía Esteban Bullrich, ahora senador electo, a la Secretaría General de la Presidencia, que depende directamente del presidente Macri. Hubo versiones de que el traspaso implicaba un mayor control de la gestión de Mac Allister por parte del Gobierno.

Por esos días, el 17 de septiembre último, LA NACION reveló una auditoría de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Ministerio de Educación, un órgano que depende de la Sindicatura General de la Nación, que había realizado serias observaciones sobre la gestión. Ese informe preliminar de la UAI, con fecha del 22 de junio, cuestionó el procedimiento de otorgamiento de subsidios para obras de infraestructura deportiva de recreación y de alto rendimiento.

La figura de Mac Allister es muy relevante dentro del macrismo, al punto tal que es uno de los candidatos preferidos del Presidente para disputar en 2019 la gobernación de La Pampa.

Según el informe de PPT, Moccagatta, mano derecha de Mac Alliter, inducía a las provincias o municipios contratar la construcción de las piscinas que la empresa para la cual había trabajado vendía, con los subsidios que otorgaba la Secretaría de Deportes.

“Fui representante de MP (Myrtha Pools) hasta noviembre 2015. Nunca se obligó a ninguna provincia a comprar una marca determinada, ni en piscina ni en ninguna otra obra. Respeto a PPT lamento un juicio tan rápido y sin haber tenido la oportunidad de hablar con ellos”, se defendió Moccagatta en su cuenta de Twitter.

En tanto, en un comunicado, Mac Allister dijo: “Quiero dejar en claro que no existe ninguna nota o intervención de la Secretaría firmada por mí para recomendar la compra a algún proveedor en particular. Ni en el caso de las piscinas ni en ningún otro. Lo que se hace desde la Secretaría de Deporte es entregar los fondos a los organismos o a las provincias y son ellos, siguiendo sus propias normativas o procedimientos administrativos, los que llevan adelante las compras de materiales o las obras de infraestructura”.

“Por lo tanto, la Secretaría de Deporte no define el proveedor que cada organismo o provincia contrata. Finalmente, para no dejar lugar a dudas o especulaciones, he decidido suspender e iniciar un sumario interno a Orlando Moccagatta. Esta medida es efectiva desde este momento con la intención de facilitar el esclarecimiento de la situación y poner a disposición toda la documentación respaldatoria que sea necesario brindar”, añadió.