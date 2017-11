Así lo consideró el Ministro de Economía Gonzalo Saglione, tras el reclamo del Intendente de Santa Fe, José Corral, de incluir a la ciudad de Santa Fe en el Fondo de Obras Menores.

“Lo que está pidiendo el intendente, creo yo, es una modificación de la ley vigente desde hace varios y se viene cumpliendo”, indicó Saglione a Aire de Santa Fe. En el mismo sentido, recordó que “hubo varias iniciativas legislativas que no prosperaron, si no mal recuerdo, en la Cámara de Senadores de la provincia, y, en ese sentido, lo que hacemos desde el Poder Ejecutivo es aplicar la ley vigente”.

Además, el titular de la cartera económica provincial aseguró que “cuando uno analiza el reparto de los recursos del Tesoro provincial, a los efectos de ejecutar obras en diferentes municipios y comunas de la provincia, debiéramos mirar el reparto de manera integral y debiéramos tener en cuenta que tanto la ciudad de Santa Fe como la ciudad de Santo Tomé, la ciudad de Rosario y Villa Gobernador Gálvez forman parte del Plan Abre, que eso supone una significativa inversión de recursos provinciales que benefician específicamente a estas ciudades y que no tienen el correlato en el resto de la provincia”.

“Si nos posicionamos mucho más específicamente en la ciudad de Santa Fe, creo que debiéramos poner en valor todas las obras que se vienen ejecutando desde el Gobierno de la provincia, con recursos provinciales, en el marco del Acuerdo Capital”, observó Saglione. Y ejemplificó: “en Casa de Gobierno, uno mira alrededor y todas las obras que se están ejecutando son provinciales: la remodelación de Casa de Gobierno, la plaza frente a Casa de Gobierno, la parte de atrás de Casa de Gobierno y el Centro de Justicia Penal aquí a menos de cien metros en este momento, ni hablar de la cantidad de obras hidráulicas”.

Por todo esto, el funcionario opinó que la ciudad de Santa Fe “bajo ningún punto de vista está siendo perjudicada en la asignación de la obra pública provincial” y que no parece conveniente “decir que la responsabilidad de esa ley es del gobernador de turno, cuando es una ley que se han presentado modificaciones tantas veces en el Poder Legislativo, que ya ha tenido tratamiento y que no ha sido aprobada”. “Quizás el Intendente está acostumbrado que en otro nivel de gobierno que beneficia a una ciudad por sobre otra; nosotros no creemos que esa sea la forma de construir”, concluyó.

José Corral – Aire de Santa Fe

Gonzalo Saglione – Aire de Santa Fe