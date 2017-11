Este lunes por la noche cerraron las inscripciones para participar del sorteo para la compra de uno de los 181 departamentos ubicados en la intersección de Belgrano y Quintana. En total, el emprendimiento urbanístico incluye 368 unidades habitacionales que cuentan con todos los servicios de infraestructura. Ante consultas, se sugiere escribir al correo electrónico info.procrear@santafeciudad.gov.aro bien comunicarse a la Línea de Atención Ciudadana 0800 777 5000.



Este lunes por la noche cerraron las inscripciones para adquirir uno de los 181 departamentos ubicados en el Parque Federal, los cuales se sortearán en el marco del programa nacional PROCREAR. En esta primera etapa, están disponibles para la compra 48 departamento de un dormitorio, 76 de dos dormitorios, 3 de dos dormitorios adaptados para personas con discapacidad, y 54 de tres dormitorios.

En esta convocatoria hubo 4.932 anotados, de los cuales 3.495 se inscribieron para adquirir una vivienda de un dormitorio; 43 para participar por el sorteo de los tres departamentos especialmente adaptadas para personas con discapacidad; 1.209 los inscriptos para las viviendas de dos dormitorios; y, finalmente, 185 para acceder a las unidades de tres dormitorios.

Oportunamente, el intendente José Corral valoró que el programa nacional PROCREAR permite a las familias santafesinas “dejar de pagar el alquiler y, con su sueldo, poder tener su espacio de desarrollo, en un lugar extraordinario como lo es el Parque Federal”. En ese sentido, afirmó que “este es también el sueño de la ciudad, porque esta es la Santa Fe que queremos: el presiente Mauricio Macri siempre insiste en que las ciudades tienen que ser más compactas y tener más densidad. A veces, esta idea va en contra de lo que la gente cree pero con edificios la ciudad soporta mucho mejor que una ciudad extendida, donde después puede haber problemas con el transporte y con los servicios”, explicó el mandatario local, destacando además que “en este lugar, tenemos a mano todos los servicios, como cloacas, agua potable, escuelas e instituciones en un barrio que tiene más de cien años”.

Cómo sigue

Habiendo concluido la instancia de inscripción, la directora de Agencia Santa Fe Hábitat, Sara Lauría, explicó que “sobre las bases de inscriptos se va a armar la base del sorteo por categoría y tipología, es decir, de uno, dos o tres dormitorios, según corresponda”. Además, precisó que a “cada participante le va a llegar un mail del programa PROCREAR informándole el número con el que va a participar del sorteo y también la fecha, que aún no está definida aunque entendemos que será en el mes de diciembre”, señaló. El sorteo se realizará a través de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (ex Lotería Nacional).

Igualmente, la funcionaria municipal aclaró que quienes no hayan resultado sorteados en esta primera etapa “tendrán que volver a inscribirse nuevamente a la próxima convocatoria”. En tanto, quienes hayan salido sorteados “serán convocados por el banco, en este caso el préstamo se va a otorgar a través del Banco Nación, para que puedan acreditar la documentación que da cuenta que lo que han manifestado como Declaración Jurada se cumple, que son nada más y nada menos que los requisitos que exige el programa nacional para acceder a la vivienda”.

El proyecto urbanístico

En total, el emprendimiento incluye 368 unidades habitacionales que cuentan con todos los servicios de infraestructura. En este sentido, 87 serán de un dormitorio, 186 de dos (22 de los cuales serán dúplex) y 88 de tres habitaciones (28 en dúplex). Además habrá 299 cocheras distribuidas en un edificio de dos pisos; seis locales comerciales, y siete unidades adaptadas en su totalidad para personas con discapacidad. La iniciativa es desarrollada por el Gobierno nacional a partir de un proyecto urbanístico presentado por el Gobierno de la Ciudad en 2014.

Vale recordar que la construcción de los módulos habitaciones en tres torres demandó a los gobiernos municipal y nacional una inversión superior a los mil millones de pesos, generando además más de 1500 puestos de trabajo.

Más información

En lo que refiere al crédito hipotecario, es UVA a una tasa del 4.5% a pagar el 30 años. Las viviendas de uno y dos dormitorios, como las destinadas a personas con discapacidad serán subsidiadas a través del programa por un monto no reembolsable de $350.000. La base de ingresos para acceder a este programa es de entre dos y siete salarios mínimos vitales y móviles, atendiendo a las distintas tipologías.

Ante consultas, se sugiere escribir al correo electrónico info.procrear@santafeciudad.gov.ar o bien comunicarse a la Línea de Atención Ciudadana 0800 777 5000.