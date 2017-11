La cantante Melissa Schuman publicó un fuerte y escalofriante relato de una violación que habría sufrido años atrás, cuando Nick Carter la encerró en un baño.

Nick Carter (37), uno de los cinco miembros del exitoso conjunto Backstreet Boys, fue acusado de violación por la cantante estadounidense Melissa Schuman, del grupo Dream, quien asegura que el hecho se produjo cuando ella tenía 18 años y él 22.

La denuncia de la cantante fue realizada a través de su blog personal “Melissa Explains it All” (“Melissa explica todo”), en donde cuenta con detalles la manera en que Carter abusó de ella. El año en que ocurrió habría sido 2002.

“Voy a compartir algo que quise fingir que nunca sucedió desde que tenía 18 años. Una carga que pensé que tendría que llevar durante el resto de mi vida y que sufrir en silencio”, comienza con su relato.

Schuman explica que el primer contacto con el integrante de la exitosa boy band fue cuando Carter, por medio de su representante, mostró interés en ella, y la llamó por teléfono en una ocasión.

En el texto, la joven afirma que el hecho se produjo en un encuentro al que accedió, luego de que Carter le hiciera saber por su representante que tenía un interés romántico por ella, mientras participaban de una película para la televisión.

En su relato, Schuman narró que el integrante de los Backstreet boys la invitó a pasar un día al departamento de un amigo suyo, en Santa Mónica, encuentro al que ella concurrió junto a una amiga.

“Ya no estaba en una relación y era soltera. Mi primera impresión de él: amable y carismático, así que cuando me preguntó si me gustaría pasar un rato con él y su amigo en su apartamento de Santa Mónica en nuestro día de rodaje, dije que sí. Invité a mi compañero de cuarto a venir conmigo”, avanza.

Y continúa: “Esa noche, mi amigo y yo llegamos a un apartamento apenas amueblado. Sin muebles de comedor, sin muebles de sala. Solo un televisor y una consola de juegos en la que los dos jugaban. Mi abusador (así llama a Nick Carter, y revela su nombre en el final del escrito), de 22 años, llevó licor a la reunión y nos preguntó qué nos gustaría beber”.

“Todos nos tomamos una foto y nos dirigimos a la sala de estar para jugar videojuegos. Esta no era una fiesta loca, solo un lugar de reunión informal. Nos reíamos, hablamos, nada fuera de lo normal. Poco después, me preguntó si me gustaría ir a su oficina y escuchar música nueva en la que estaba trabajando. Estuve de acuerdo y estaba ansiosa por escuchar su nueva música”.

En un momento, según relata Schuman, ambos quedaron solos en una habitación y comenzaron a besarse, aunque ella le aclaró que no estaba dispuesta a avanzar más allá de eso debido y que pretendía llegar virgen al matrimonio por sus convicciones religiosas.

“Después de besarnos por un momento, tomó mi mano y me llevó al baño que estaba al lado de una oficina. Él cerró la puerta y continuamos besándonos. Le pregunté qué estábamos haciendo allí. Él no respondió y continuó besándome. Luego me recogió, me puso en el mostrador del baño y comenzó a desabrocharme los pantalones. Le dije que no quería ir más allá. Él no escuchó. A él no le importaba”, detalla.

A pesar de estas advertencias, Carter le practicó sexo oral por la fuerza, para luego violarla en una cama, de acuerdo a Schuman. La cantante afirma en el texto que no pudo oponer mayor resistencia ante el enojo y la fuerza física del rubio y que sólo atinó a reiterar que pretendía llegar virgen al matrimonio, ante lo cual el cantante le replicó que él “podría ser su esposo”.

Finalmente, Melissa revela que le avisó del incidente a su manager en ese momento, pero que él le recomendó no avanzar con ninguna denuncia porque consideraba que era un caso perdido ya que Carter contaba con el abogado litigante más poderoso del país.

Hasta el momento, diversos medios locales intentaron contactar sin éxito al Backstreet boys para que dé su versión del hecho.

“Sólo quiero agradecer a todos por la gran cantidad de amor y apoyo. Gracias por dar testimonio de mi historia. Gracias por brindarme un lugar seguro para estar abierto y vulnerable. Los amo a todos. Gracias por ayudarme en la curación que tan desesperadamente necesitaba. Estoy libre ahora”, concluye Schuman desde su cuenta de Twitter.