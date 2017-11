Después de la denuncia por acoso sexual la productora que maneja el programa de radio, decidió despedirlo. Paluch seguirá hasta el 31 de diciembre y dejará el ciclo que lo tuvo 26 años al frente.

No va más…Hoy después de que Ari Paluch terminase una nueva edición de El Exprimidor, su programa de radio que condujo durante 26 años, las autoridades de Euro Comunicaciones, dueña de la marca, le comunicaron al periodista que no será el conductor del ciclo a partir del 31 de diciembre.

La productora se comprometió a mantener al resto del staff, según la información que dio de manera exclusiva el portal Expediente Político. Este es el segundo despido que sufrió Paluch después de las acusaciones de acoso sexual por parte de una microfonista. Cuando explotó el tema, las autoridades de América, decidieron echarlo de la conducción del noticiero en A24.

Si bien no fue directamente echado por la denuncia de acoso, la productora informó que decidieron dejarlo fuera del ciclo por la baja de la publicidad después del escándalo. Según los números que ellos manejan, de los 40 auspiciantes que tenía el programa, quedaron apenas 20. El resto decidió no seguir apoyando al ciclo y mucho más después de ver que el resto de sus compañeros no salieron a bancarlo y el medio en general lo expuso .

“El exprimidor” sale desde hace un tiempo por Radio Latina, propiedad de Alberto Pierri, y según confirmaron ya están buscando un conductor para que debute en enero próximo. Entre los nombres que empezaron a sonar como posibles sucesores está el de Martín Ciccioli, que pasaría de “La Mega”, radio del grupo Indalo, a reemplazar a Paluch.

Por ahora Paluch no habló del tema y en sus redes sociales, de las que era muy activo, desapareció y su último tuit fue hace un mes.