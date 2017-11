El intendente José Corral participó del acto que se realizó en el Teatro Luz y Fuerza. En la ocasión, el mandatario local aprovechó para renovar el compromiso de trabajar en conjunto con la asociación civil y firmó un convenio de cogestión para el jardín Padre Atilio Rosso del barrio que lleva el mismo nombre. “Si seguimos por este camino vamos a lograr esa Santa Fe sin excluidos que tanto soñamos”, enfatizó.



El Teatro Luz y Fuerza fue el escenario para el acto conmemorativo del 30º aniversario del Movimiento Los Sin Techo, agrupación que nació de la mano del padre Atilio Rosso y con la que el Gobierno de la Ciudad viene trabajando de manera articulada en programas como el Sistema Municipal de Educación Inicial.

En la ocasión, y luego de las palabras alusivas, el intendente José Corral y el coordinador General del Movimiento, José Luis Ambrosino, firmaron un nuevo convenio de cogestión para el jardín Atilio Rosso que funciona en el barrio que lleva el mismo nombre.

“No sé porque circunstancia, si por visión, por compromiso o por sensibilidad, la Educación Inicial es una política de Estado y hoy es real porque a nuestros 16 jardines se han sumado los Municipales que nos permiten atender bien la Educación de los chicos”, indicó al tomar la palabra el coordinador del Movimiento.

En esta línea agradeció a la Municipalidad “porque cuando la situación se tornaba difícil, se hacía insostenible en los jardines de Coronel Dorrego, de Barranquitas y el de Villa Oculta y con las construcciones más modernas del país nos salvó de ese trance y hoy nos cobijan con sus instalaciones y además con la seguridad porque están protegidos y monitoreados”.

Trabajo conjunto

Por su parte, tras de las palabras de Ambrosino, el intendente José Corral dijo: “La Ciudad hoy es mejor gracias al Movimiento Los Sin Techo. No es que no hay cosas por hacer, sino todo lo contrario porque aún hay pobreza y situaciones de exclusión, pero gracias a esta organización hay muchas soluciones y una de ellas es la experiencia de los jardines”.

En este sentido, recordó cuando en 2011 “nos planteamos que los que tienen menos ingresos tuvieran los mejores jardines con las salas de 1, 2 y 3 y cuando arrancamos con el proyecto nos encontramos con la experiencia del Movimiento que ya tenía varios años con las salas de 4 y 5 años”. Luego, dijo: “Logramos esos edificios que hoy son un orgullo y cobijan dos hermanos que son los proyectos de los jardines municipales para los niños de 1, 2 y 3 años y el de Los Sin Techo para los de 4 y 5 y lo importante acá es que trabajamos juntos”.

El mandatario local destacó, además, a las docentes de los jardines a las que volvió a definir como “las mejores del país, porque están haciendo la licenciatura universitaria y compartimos esta idea de que para los más pobres hay que dedicar lo mejor”.

Pensando en el futuro

Más adelante, expresó: “Los mejores edificios y también las mejores maestras porque sabemos que lo primero es la Educación y si tenemos buena Educación las cosas en la vida son más fáciles. Ellos ya habían recorrido un camino y trabajando juntos estamos haciendo algo mejor. Por eso estamos seguros que si seguimos trabajando así vamos a tener la Ciudad sin excluidos que soñamos”.

Antes de finalizar, José Corral felicitó al Movimiento en general y en particular a algunas personas que lo integran como José Luis Ambrosino, José Luis “Colo” Salazar y a todos los colaboradores de la asociación civil. “A todos los hombres y mujeres que van a hacer por muchos años más un buen trabajo porque hay mucho por hacer para llegar a esa ciudad que queremos”, agregó.

Luego, contó: “Cuando José Luis Ambrosino me llama para tomar unos mates, yo lo espero con mucha alegría porque al Intendente le van a pedir cosas y es lógico porque faltan muchas cosas, pero él va a ofrecer y anotamos qué cosa hace cada uno porque lo interesante es que el Gobierno hace su parte y también hay cosas que puede hacer la sociedad civil y si anotamos y lo cumplimos, las cosas van a ir mejor. Por eso el mensaje es no bajar los brazos, no aflojar que Santa Fe, gracias el Movimiento Los Sin Techo y este trabajo conjunto, va a estar cada día mejor”.