Fue condenado a prisión por encubrimiento agravado y su abogado ya presentó los requerimientos para que se revea el fallo antes de fin de año.

Andrés Carvajal, abogado defensor de Néstor Pavón, inició los trámites para dar curso al recurso de Casación, con el cual buscarán revocar la condena a cinco años de prisión efectiva a los que fue condenado en el juicio por el femicidio de Micaela García.

“Por un cuestión de calendario, supongo que debería pasar para 2018, pero por una cuestión de importancia y por una cuestión mediática sería importante que lo hicieran antes de fin de año”, dijo al Nueve Carvajal.

Sobre Pavón, detenido actualmente en la cárcel de Unidad Penal N° 7 de Gualeguay, el abogador sostuvo: “Él está bien, a la expectativa de todo esto”. Asimismo, volvió a referirse a la decisión del Tribunal.

“La sentencia fue salomónica. Pavón no participó de la acusación inicial sobre el abuso y el homicidio, en eso fue claro y rotundo el presidente del Tribunal y los vocales. Se dejó más que claro el accionar paupérrimo que tuvo el Ministerio Público”, aseveró.

“El arrepentimiento de Pavón fue no haber manifestado en su momento todo lo que conoció por cuestión de temor. Es una persona con un nivel cultural escaso, apenas terminó la Primaria y toda la vida se dedicó al trabajo rural. Ahora, arrepentirse porque le dio trabajo a una persona, a quien él no conocía o cuyos antecedentes no conocía… Eso no lo puedo responder”, concluyó.

La sentencia

El 17 de octubre, el Tribunal del Gualeguay condenó a prisión perpetua a Sebastián Wagner por el femicidio de la joven estudiante, oriunda de Concepción del Uruguay. Además, Pavón fue condenado por encubrimiento agravado y Gabriel Otero, hijo de la expareja de Wagner, fue absuelto tras comprobarse su inocencia.

Cabe destacar que hubo una condena anterior, que fue la de Fabián Ehcosor. El hombre, pareja de la madre de Wagner, aceptó en juicio abreviado la responsabilidad de haber ayudado al violador a escapar hacia Buenos Aires, cuando la Policía y la Justicia estaban detrás de él como principal sospechoso de la desaparición de Micaela.