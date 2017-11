Así lo aseguró Ana Rosenfeld, la abogada del actor. En aquel año, Darthés quería iniciar acciones legales contra su ex compañera de “Dulce Amor”

Pasaron cinco años de la escandalosa salida de Calu Rivero de Dulce Amor, la ficción de Telefe en la que su personaje hacía pareja con Juan Darthés. La actriz decidió dar un paso al costado en octubre de 2012 de la novela sin dar explicaciones.

Un año más tarde, en noviembre de 2013 salieron a la luz los rumores de acoso del actor con su compañera durante las escenas.

En su momento, Calu hizo una aclaración a través de su cuenta de Twitter en la que aseguraba que –por distintas versiones que circularon en las redes sociales- no había existido un caso de abuso sexual.

“Yo no lo desmentí, si hacés una búsqueda jamás dije que no. Sí desmentí, porque es bastante típico de las redes que se empieza a desdibujar y se hace una tormenta de cualquier cosa, se decía abuso sexual, que eso sí desmentí absolutamente. Pero sí, yo la verdad que fui parte, por eso le doy todo mi apoyo y solidaridad a las actrices que sufrieron esto, porque a mí nadie me lo tiene que contar, yo lo viví en carne propia”, detalló hace unos días la actriz sacando a la luz nuevamente el caso.

Rivero, además, aseguró que está escribiendo un libro en el que detalla los verdaderos motivos por los que se alejó de la ficción y qué pasó con su compañero de elenco, aunque nunca lo nombró: “No voy a hablar más del tema porque justamente estoy escribiendo para poder sacármelo de encima, porque a mí me incomodó mucho tiempo, me sigue incomodando y me lo quiero sacar. A mí me modificó porque tres años me alejé de la actuación”.

Furioso, Juan Darthés aseguró que llevaría el caso a la Justicia para esclarecer el tema y su abogada habló en Agarrate Catalina, por La Once Diez, y reveló que su defendido había querido hacer iniciar acciones legales en julio 2013 cuando estalló el escándalo pero que fue Ricardo Darín lo frenó.

“Yo frené la actuación judicial que me encargó en ese momento Juan a pedido de Ricardo Darín. Recibí un llamado telefónico, se presentó y me comentó ‘Mire, Ana, soy Ricardo Darín’, en ese momento El Chino estaba saliendo con Calu”, contó la abogada de Darthés. Rivero y Chino Darín estuvieron de novios de marzo a noviembre de 2013.

“Me dijo ‘Este tema tiene que terminar acá porque se puede estar hablando de una malinterpretación y no es un tema que no le haga bien a Calu que avance’. Por eso, de alguna manera por pedido de él, yo se lo transmití a Juan y se frenó”, continuó Rosenfeld sobre la intervención de Darín en la demanda por daños y perjuicios que tenía hacerle Darthés a Calu Rivero.

“En ese momento, Juan estaba enojadísimo con que no terminaba de clarificar a quién se refería porque ella también daba vueltas”, agregó la abogada del actor que ya comenzó con las grabaciones de Simona y que ahora sí inició una demanda contra su ex compañera de Dulce Amor.

La abogada también adelantó que, en caso de no haber acuerdo, conciliación, o pedido de disculpas, terminarán en juicio: “Si vos querés vender un libro, que no sea acosta de Juan”.