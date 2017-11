Terminada la ronda de merengue, hubo cinco sentenciados. El jurado salvó a tres y el público, mediante su voto telefónico, tuvo que elegir entre Jey Mammon y Consuelo Peppino.

En “Bailando 2017”, de “ShowMatch” (El Trece), fue noche de sentencia, duelo y eliminación. Consuelo Peppino y Agustín Reyero fueron eliminados. El público, con el 51,66 por ciento de los votos, prefirió dejar en carrera a Jey Mammon y Laura Oliva. Al despedirse, emocionada, Consuelo agradeció toda la experiencia vivida en el programa.

La emisión comenzó con Marcelo Tinelli develando los votos secretos del jurado que, por falta de tiempo, habían quedado pendientes en la noche del jueves. En ese marco se supo que las parejas sentenciadas, dado que no llegaron al mínimo de 21 puntos, eran: Jey Mammon y Laura Oliva, Mica Viciconte y Jorgito Moliniers, Gladys La Bomba Tucumana y Facundo Arrigoni, Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras, Consuelo Peppino y Agustín Reyero.

Puesto a salvar a tres de las cinco parejas, el jurado optó por: Gladys La Bomba Tucumana y Facundo Arrigoni, Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras -que esta vez cambiaron el vestuario y bailaron calzados-, Mica Viciconte y Jorgito Moliniers. Al ser salvada, Viciconte se largó a llorar de emoción. “Estoy feliz. No me lo esperaba”, declaró. Así fue que el público tuvo que elegir entre Jey Mammon y Laura Oliva o Consuelo Peppino y Agustín Reyero.

En un momento muy emotivo del programa, Jey Mammon habló del incendio de la casa en General Roca, Río Negro, donde murieron dos nenes vinculados al sueño por el que él baila. “Todavía no empezaron las obras para que llegue allí la luz y el gas”, dijo y les pidió a las autoridades correspondientes que pusieran manos a la obra.

Marcelo Tinelli intentó convencer a Gladys La Bomba Tucumana para que vaya a formar parte de la tapa de la revista “Gente” con los personajes del año. Ella se empacó: “soy una mujer grande, tengo una carrera, estoy cansada”. Y luego dijo que ella creía que iba a ser “el” personaje del año, pero, según parece, no le viene bien que forme parte de esa producción Mica Viciconte, su archienemiga. Luego, cantó y bailó “La pollera amarilla” y hasta Tinelli se prendió en el baile. “Les dedico mi hit a los fans de Mica”, ironizó.

Marcelo después le planteó a La Bomba por qué le molestó tanto que el jueves no hubiera estado Melina Lezcano en el programa esperando la sentencia. “La mala de la película soy yo, pero la gente acá hace lo que quiere”, manifestó en referencia a Lezcano quien estuvo ausente por una gira. “Yo organizo mi trabajo para después de participar en este show y me molesta que los demás facturen en el horario que tienen que estar acá”.

Tinelli contó que él no se había dado cuenta de que no estaba Melina. “Era un show que no podía levantar porque estaba arreglado desde hace un año. Yo ya había arreglado con la producción que si no podía estar para el duelo, iba directamente a la sentencia”, contestó Lezcano. Y Federico Hoppe agregó: “Tuvo suerte de que ayer no hubo tiempo para darles el voto secreto a todas las parejas”. La Bomba explotó y a los gritos amenazó: “Entonces, yo me voy a ir a facturar todos los jueves, porque esto es injusto”. Marcelo trató de calmar los ánimos en medio de los gritos cruzados.

El programa siguió su rumbo unos minutos y después, La Bomba fue a denunciar ante Federico Hoppe y Marcelo Tinelli a un joven que estaba en la tribuna y que, dijo, la insultó. Al muchacho, lo sacaron de la tribuna mientras La Bomba amenazaba con dejar el programa. Un rato después, tras ser salvada por el jurado, la participante se deshizo en agradecimientos y se puso a llorar de emoción.

Con Lourdes Sánchez, con quien Tinelli viene manteniendo una polémica desde que ella lo acusó de “direccionar” el voto del voto, el conductor tuvo un intercambio de palabras. “Hubo cuatro momentos que se pudieron haber evitado”. “¿Cuáles fueron?” “El primero, que criticaste cómo estábamos vestidos”. “Bueno, ahora me lo anoto: de aquí en más, no hacer comentarios sobre cómo están vestidos”. “Después, dijiste que el productor enmascarado puso cara de que no le gustó”, le reclamó Lourdes a Marcelo. “Y si no le gustó…”, afirmó Marcelo a quien el productor enmascarado le dio la razón: no, no le había gustado.

Después Lourdes se quejó porque en medio del voto de Marcelo Polino, Marcelo dijo: “¿Fue un disgusto?”, “Hacemos ese chiste desde hace meses y vos recién te das cuenta, Lourdes”, intervino Polino. Un rato después, Marcelo y Lourdes hicieron las paces.

En un momento singular, un fan de Lourdes que estaba en la tribuna dijo que le “gusta el aura” de la bailarina y que es su fan porque “tuvo una experiencia muy fea con Panam en mi infancia: yo le mandé una carta, ella la leyó, pero nunca me llegó el CD que prometió”.

Una de las sorpresas de la noche fue la presencia de Morena Rial y su novio en el estudio. Ella contó que está por lanzar una marca de accesorios y Tinelli le propuso: “Morena, al Bailando 2018”. ¿Aceptará?