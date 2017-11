La deco para esta celebración está inconscientemente vinculada a los momentos gratos de la infancia y genera un efecto positivo en la mente.



La Navidad es para muchos una época maravillosa en la que podemos darnos el gusto de regalar y recibir obsequios en diferentes ámbitos. No es extraño que sea una de las épocas más mágicas del año y que esté asociada a un montón de buenos recuerdos.

Y esa magia se puede adelantar porque, según el psicoanalista Steve McKeown, la decoración navideña tiene efectos muy positivos en nuestra salud mental. ¿El motivo? Cuando vemos bolas de Navidad rojas, verdes o luces inmediatamente nos acordamos de nuestra infancia y de esos momentos. “En un mundo de estrés y ansiedad, la gente necesita identificarse con las cosas que les hacen felices. La decoración navideña es simplemente un ancla o un camino a esas emociones y esa magia de la navidad de nuestra infancia”, aseguró el especialista.

Pero eso no es todo. Hay otros estudios que afirman que los adornos navideños mejoran no sólo el hogar, sino también el clima del vecindario. En diferentes encuestas que se realizaron sobre el tema, los vecindarios con más decoración fueron vistos por los participantes como más amigables y más comprometidos y, precisamente en esos lugares el tejido social es mucho más fuerte y los vecinos se sienten más satisfechos con su vida social. “La temporada de celebraciones de fin de año despierta un sentimiento de nostalgia. La nostalgia ayuda a vincular a las personas con su pasado y a comprender su identidad. Para muchos, colocar las decoraciones navideñas en forma anticipada es una forma de reconectarse con sus infancias. Puede ser una sensación agridulce. Tal vez las celebraciones sirvan como un recordatorio de cuando un ser querido todavía estaba vivo. O, quizás, mirar un árbol de Navidad le recuerda a alguien cómo era la vida cuando todavía creía en Santa Claus”, agregó Amy Morin, psicoterapeuta y autora de 13 Things Mentally Strong People Do not Do.

Lo cierto es que la Navidad trae lindos recuerdos, predispone al reencuentro familiar y despierta la ilusión en los más chicos. Cualquiera sea la excusa, nunca es mala idea conectarse con los momentos lindos de la vida.