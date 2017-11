La cantante no se guardó nada, habló de los motivos del distanciamiento y fue lapidaria.



Es una pelea inesperada, que recobró vigencia en los últimos días y al parecer va a generar muchas repercusiones. Es que, luego de las picantes declaraciones de Valeria Lynch (65) sobre su distanciamiento con Patricia Sosa (61), ahora la que salió a hablar fue la mujer del productor Oscar Mediavilla (63).

“Me cayó muy feo que Valeria, a quien conozco desde hace tantos años y con quien he sido tan amiga, diga eso… (que no la llamó para felicitarla por su nuevo disco)”, comenzó explicando Patricia, este domingo, en la mesa de Mirtha Legrand (90).

Y, luego de aclarar que con la rubia se acompañaron inclusive en la muerte de sus padres, agregó: “Le mandé un mensaje inmediatamente y le dije ‘mirá si tenés algo en contra mío lo que tenés que hacer es llamarme por teléfono y decirme qué es lo que está tan mal porque sinceramente no lo sé y además lo que estás diciendo es mentira'”.

En ese sentido Patricia aclaró que Valeria había dicho que después del cumpleaños de 15 de Thais, su hija, ella nunca más había vuelto a llamarla y eso “es mentira”.

“Después del cumpleaños de Thais la llamé todos los días como una semana seguida para chusmear cosas de madre y como a los 10 días recibí un mensaje de su secretaria, que me dijo ‘Dice Valeria ¿qué necesitás?’ y eso no me gustó”, aclaró Sosa.

En ese momento, y con una seriedad inmutable, la reconocida cantante local de rock y blues indicó que ella sabe “diferenciar y meditar las cosas” y hasta recordó un reciente show que brindó junto a su colega, en donde hablaron de sus resquemores.

“La veo y le digo ‘Valeria ¿cuánto hace que no nos vemos?’ y ella me dijo ‘un año, después del cumpleaños de Thais’ y le digo ‘pero yo te llamé muchas veces hasta que tu secretaria me contestó ¿qué necesitás?, lo único que necesitaba saber era cómo le había ido a tu hija’ y me respondió ‘a la nena le fui muy bien’ y noté una frialdad fea y me dolió mucho”.

El cortocircuito entre dos de las cantantes más importantes de la escena local se conoció días atrás cuando Lynch fue entrevistada por Marcelo Polino en su ciclo por Radio Mitre y al ser consultada sobre Sosa destacó que ésta no la había llamado para felicitarla por el lanzamiento de su nuevo CD, Extraña Dama del Rock.

Entonces, la multipremiada cantante dijo: “No me llamó nadie. Y no me hagas hablar más…”. Al mismo tiempo que agregó: “Con Patricia éramos amigas y no sé por qué se fue desgastando la relación”.

Dicho esto, Lucía Galán (56) se metió en la pelea y fue contundente al revelar que Valeria había bajado a Karina la Princesita Tejeda (31) del grupo Las Elegidas, cuando cantaron por primera vez en el Teatro Colón.

Pero eso no fue todo. La voz femenina de Pimpinela sostuvo: “Patricia le mandó mensajes estos días para juntarse y todavía no pudieron. Tal vez en lugar de hablarlo en una radio hubiera sido bueno llamarla por teléfono y tratar de arreglar”.

“Una cosa es el grupo nuestro de amigas (por Las Elegidas), en el que hubo una sucesión de eventos que no gustaron y otra cosa es nuestra relación. Eso me dolió muchísimo. Le dije ‘me decís que no te llamé para felicitarte por el disco y el disco yo no lo tengo” y me dijo ‘no te lo di porque salió hoy'”, aclaró Patricia hacia el final de la entrevista con Mirtha.

Entonces, Sosa corroboró las palabras de Galán y aseguró que “en el primer Colón Valeria no quiso que cante La Princesita”. “Nosotras sabíamos este asunto y nos callamos la boca. Nos pareció que era mucho más elegante pasarlo por alto”, dijo al respecto.