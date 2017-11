El cantante brindó un mini recital en el programa de Susana Giménez.



A Cacho Castaña y a Susana Giménez los mantiene cercanos una amistad de muchísimos años y, por ese motivo, el cantante se sentó en el living de la diva e incluso brindó un recital corto con algunas de sus piezas más populares. A lo largo de una charla muy divertida, el popular intérprete habló sobre su matrimonio y su eterna fama de mujeriego. Apenas se sentó, Cacho le dijo a la conductora: “¡Qué bien te queda el azul!”, a lo que Susana rápidamente contestó: “¡Cumpliste un año de matrimonio, no podés seguir haciéndote el galán!”. Y Castaña, entre risas, reconoció que no puede evitar su debilidad por las mujeres, y reconoció: “De lo único que entiendo es un poco de música… y algo de minas”.

El cantante reveló que durante la próxima temporada de 2018 hará dos recitales en Mar del plata, uno en enero y otro en febrero. Luego se refirió a un difícil momento creativo en el que sintió que no podía componer nuevas canciones. “Después que me pasó todo lo que me pasó con mi salud, no podía escribir”, dijo y agregó que habiendo alcanzado un nivel de producción tan elevado, las ideas nuevas tardaban en surgir. “Escribí muchas canciones, habré grabado 600 temas”, confesó. Sobre ese tema, Cacho reconoció que una gran fuente de inspiración siempre fueron los desengaños amorosos: “Cuando se van [las mujeres], agarrás el papel, te tomás un buen vino, abrís tu cabeza y empezás a escribir”, y entre risas también expresó que “con un yogurth nadie escribe nada”.

Luego el músico habló sobre el momento que atraviesa la sociedad argentina, y destacó: “Juntemos la grieta de una vez por todas (.) yo pienso que se va a cerrar”. Por último y a modo de despedida, Cacho cantó “El último rey”, una canción que compuso en honor a Palito Ortega.